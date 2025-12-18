De positie van Marijn Beuker bij Ajax is onhoudbaar geworden. Dat is het oordeel van Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf legt in het programma Vandaag Inside uit waarom hij vindt dat Ajax afscheid moet nemen van de directeur voetbalzaken.

“Eigenlijk is Beuker nu al niet meer te handhaven”, stelt Driessen. “In NRC stond al een verhaal dat hij een loopje neemt met de waarheid. En nu geeft hij op LinkedIn aan dat hij een opleiding heeft gedaan in sportmanagement en sportpsychologie. Dat blijkt dan een onderdeel van commerciële economie te zijn. Dat is gewoon gelul.”

Volgens Driessen is de geloofwaardigheid van Beuker daarmee ernstig aangetast. “Hij zou bij Nice en Espanyol stage hebben gelopen. Later blijkt dat hij daar op vakantie was en een aantal trainingen heeft bezocht. Dan denk ik: waar is je geloofwaardigheid? Als club moet je dat niet willen.”

De journalist vindt dat Ajax zelf moet ingrijpen. “Dit is iets waar de club verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dat is aan de nieuwe technisch directeur.”

Het is niet de eerste keer dat Driessen zich kritisch heeft uitgesproken over het functioneren van Beuker als directeur voetbal van Ajax. Ruim een maand geleden stelde hij in zijn column voor de ochtendkrant al dat Ajax 'zo snel mogelijk afscheid moest nemen' van adviseur Louis van Gaal en Marijn Beuker.