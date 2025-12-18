Live voetbal

Valentijn Driessen pleit voor vertrek Marijn Beuker bij Ajax: 'Niet te handhaven'

De positie van Marijn Beuker bij Ajax is onhoudbaar geworden. Dat is het oordeel van Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf legt in het programma Vandaag Inside uit waarom hij vindt dat Ajax afscheid moet nemen van de directeur voetbalzaken.

“Eigenlijk is Beuker nu al niet meer te handhaven”, stelt Driessen. “In NRC stond al een verhaal dat hij een loopje neemt met de waarheid. En nu geeft hij op LinkedIn aan dat hij een opleiding heeft gedaan in sportmanagement en sportpsychologie. Dat blijkt dan een onderdeel van commerciële economie te zijn. Dat is gewoon gelul.”

Volgens Driessen is de geloofwaardigheid van Beuker daarmee ernstig aangetast. “Hij zou bij Nice en Espanyol stage hebben gelopen. Later blijkt dat hij daar op vakantie was en een aantal trainingen heeft bezocht. Dan denk ik: waar is je geloofwaardigheid? Als club moet je dat niet willen.”

De journalist vindt dat Ajax zelf moet ingrijpen. “Dit is iets waar de club verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dat is aan de nieuwe technisch directeur.”

Het is niet de eerste keer dat Driessen zich kritisch heeft uitgesproken over het functioneren van Beuker als directeur voetbal van Ajax. Ruim een maand geleden stelde hij in zijn column voor de ochtendkrant al dat Ajax 'zo snel mogelijk afscheid moest nemen' van adviseur Louis van Gaal en Marijn Beuker.

dilima1966
2.907 Reacties
920 Dagen lid
15.886 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik pleit al langer tijd aan het vertrek van beuker heb het al meerdere keren gezegd die man heeft zo egoïstisch air denk dat die de nieuwe Johan Cruyff is van ajax totaal overschat leiding net als kroes afscheid van nemen hij ligt niet goed bij bestuur leden en spelers

Timo987
28 Reacties
31 Dagen lid
51 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar die man verricht toch ook gewoon goed werk?

CG
2.874 Reacties
877 Dagen lid
13.512 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft die Driessen ineens goede regels geleerd? Denkelijk op een afgelegen locatie.

