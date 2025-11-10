Louis van Gaal en Marijn Beuker moeten Ajax zo snel mogelijk verlaten, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Eerstgenoemde is volgens de verslaggever alleen geschikt als trainer en heeft in iedere andere functie gefaald, terwijl Beuker volgens Driessen helemaal geen verstand heeft van voetbal.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarbij het negatieve advies van Van Gaal de doorslag gaf. De voormalig bondscoach had de ineenstorting volgens Driessen vooraf moeten zien aankomen als hij een goede adviseur was geweest, maar afgelopen zomer was Van Gaal juist voor de aanstelling van Heitinga. “Met een adviseur als Van Gaal dacht Ajax binnen de club en naar de buitenwacht toe problemen over technische beslissingen te voorkomen en daarvoor juist draagvlak te creëren”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Wie evenwel de ’carrière’ van Van Gaal loskoppelt van de trainer-coach Van Gaal ziet dat z’n werkzaamheden een aaneenschakeling zijn van mislukkingen.” Driessen somt op dat dit geldt voor zijn functies als algemeen- of technisch directeur, adviseur, referentiekader of bij zijn voordrachten.

Artikel gaat verder onder video

Het idee om Beuker directeur topvoetbal te maken, komt ook bij Van Gaal vandaan en is volgens Driessen volledig mislukt. “Daardoor is Ajax de enige club ter wereld met een directie met daarin een technisch directeur en directeur topvoetbal. Ook nog eens twee mensen die nooit een bal recht vooruit hebben gespeeld op profniveau.” De verslaggever schrijft dat Van Gaal alleen maar een voorstander van Beuker is omdat hij had uitgelegd welke data Van Gaal allemaal kan gebruiken bij het maken van beslissingen. “Zoals zovelen is Beuker iemand die zich zonder enige achtergrond in het topvoetbal met een gladde babbel het wereldje heeft in geluld. En natuurlijk gretig mee-eet uit de bijna onuitputtelijke financiële ruif. Zonder iets toe te voegen.”

Nadat Beuker twee jaar bij Ajax had gewerkt, beloofde hij de opleiding van de Amsterdammers weer de beste van Nederland te maken. “Wat heeft hij dan uitgespookt al die tijd? Hij denkt dat te bereiken door een levensader als het opleiden van talentvolle jeugd onder de tien jaar door te snijden.” Sinds de komst van Beuker zijn de nodige clubiconen, zoals Simon Tahamata, Gerald Vanenburg, Winston Bogarde of Gerard van der Lem, vertrokken. “Weggehouden of weggepest”, stelt Driessen. “Te kritisch, te veel voetbalverstand, ze zouden Beuker ontmaskeren als nitwit en niet in de academische mal passen.” De verslaggever ziet dan ook nog maar één oplossing voor Ajax. "Naast het vertrek van Heitinga, Kroes en Blind – als rvc’er sprak hij nooit met Heitinga – moet snel afscheid worden genomen van Beuker en Van Gaal wil het ooit nog wat worden bij Ajax."