Driessen: ‘Ajax moet snel afscheid nemen van Beuker en Van Gaal’

Louis van Gaal en Marijn Beuker van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 08:06   Bijgewerkt: 08:30

Louis van Gaal en Marijn Beuker moeten Ajax zo snel mogelijk verlaten, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Eerstgenoemde is volgens de verslaggever alleen geschikt als trainer en heeft in iedere andere functie gefaald, terwijl Beuker volgens Driessen helemaal geen verstand heeft van voetbal.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarbij het negatieve advies van Van Gaal de doorslag gaf. De voormalig bondscoach had de ineenstorting volgens Driessen vooraf moeten zien aankomen als hij een goede adviseur was geweest, maar afgelopen zomer was Van Gaal juist voor de aanstelling van Heitinga. “Met een adviseur als Van Gaal dacht Ajax binnen de club en naar de buitenwacht toe problemen over technische beslissingen te voorkomen en daarvoor juist draagvlak te creëren”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Wie evenwel de ’carrière’ van Van Gaal loskoppelt van de trainer-coach Van Gaal ziet dat z’n werkzaamheden een aaneenschakeling zijn van mislukkingen.” Driessen somt op dat dit geldt voor zijn functies als algemeen- of technisch directeur, adviseur, referentiekader of bij zijn voordrachten.

Het idee om Beuker directeur topvoetbal te maken, komt ook bij Van Gaal vandaan en is volgens Driessen volledig mislukt. “Daardoor is Ajax de enige club ter wereld met een directie met daarin een technisch directeur en directeur topvoetbal. Ook nog eens twee mensen die nooit een bal recht vooruit hebben gespeeld op profniveau.” De verslaggever schrijft dat Van Gaal alleen maar een voorstander van Beuker is omdat hij had uitgelegd welke data Van Gaal allemaal kan gebruiken bij het maken van beslissingen. “Zoals zovelen is Beuker iemand die zich zonder enige achtergrond in het topvoetbal met een gladde babbel het wereldje heeft in geluld. En natuurlijk gretig mee-eet uit de bijna onuitputtelijke financiële ruif. Zonder iets toe te voegen.”

Nadat Beuker twee jaar bij Ajax had gewerkt, beloofde hij de opleiding van de Amsterdammers weer de beste van Nederland te maken. “Wat heeft hij dan uitgespookt al die tijd? Hij denkt dat te bereiken door een levensader als het opleiden van talentvolle jeugd onder de tien jaar door te snijden.” Sinds de komst van Beuker zijn de nodige clubiconen, zoals Simon Tahamata, Gerald Vanenburg, Winston Bogarde of Gerard van der Lem, vertrokken. “Weggehouden of weggepest”, stelt Driessen. “Te kritisch, te veel voetbalverstand, ze zouden Beuker ontmaskeren als nitwit en niet in de academische mal passen.” De verslaggever ziet dan ook nog maar één oplossing voor Ajax. "Naast het vertrek van Heitinga, Kroes en Blind – als rvc’er sprak hij nooit met Heitinga – moet snel afscheid worden genomen van Beuker en Van Gaal wil het ooit nog wat worden bij Ajax."

dilima1966
2.755 Reacties
882 Dagen lid
15.602 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er zitten na kroes nog drie mensen op een plaats waar ze niet horen beuker en Peereboom ook Willem Weijs

Arena
1.401 Reacties
91 Dagen lid
3.190 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Gaal heeft binnen Ajax een functie op de achtergrond. Adviezen geven, begeleiden. Staat bij de club terecht nog steeds in hoog aanzien. Ik denk niet dat Driessen op de hoogte is van wat die man allemaal wel of niet doet binnen de club. Persoonlijk denk ik dat hij een waardevol iemand is om te hebben. Hij heeft ook internationaal aanzien en een groot netwerk. Wat Beuker betreft, geen idee, ik denk dat het belangrijker is dat Kroes vervangen wordt. Ik las dat men erover denkt om Overmars terug te halen. Dat lijkt me een goed plan. Voor de rest moeilijk te zeggen.

21
136 Reacties
3 Dagen lid
205 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena jij hebt makkelijk praten als PSV supporter. Hoe kun je in hemelsnaam een bejaarde man die in Portugal woont, compleet los van het moderne voetbal, nog als adviseur serieus nemen? Van Gaal overschat zichzelf al jaren en heeft nul voeling met de realiteit van nu. Dit is precies het soort oubollige denken dat Ajax blijft tegenhouden. De club heeft geen behoefte aan nostalgische ego’s, maar aan visie, vernieuwing en mensen die begrijpen hoe het hedendaagse voetbal werkt. Ajax heeft nog een héle lange weg te gaan.

ERIMIR
3.954 Reacties
490 Dagen lid
38.396 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wellicht is 1 algemeen- en 1 technisch directeur voldoende, daar kan je wel op bezuinigen. Ik zou van Gaal als adviseur behouden. Op voetbaltechnisch gebied een schat van een ervaring. Hij bekijkt alles toch van een afstand en kan onafhankelijke adviezen geven.

CG
2.631 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit had ik enige tijd geleden al gezegd, jammer dat ze nog aanwezig zijn. Er moeten harde acties ondernomen worden. Zonder dit gaat Ajax géén betere voetbalclub meer worden !!

vleermuis
546 Reacties
1.140 Dagen lid
1.570 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

bwoah van gaal is ten minste de beste van de wereld en danny blind was de beste van de wereld..en tja heitinga was de nr 2 van de wereld dus dan kan je niks leren toch of wil je leren hoe je een wk finale verliest haha

vleermuis
546 Reacties
1.140 Dagen lid
1.570 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

en daley blind? ja die s niet beste van de wereld zoals zn vader..die speelt degradatie voetbal in spanje..en zo kan ik nog even doorgaan..kluivert sr heeft de totel wel en de kluivert juniors naja die hebben af toe nog kans aar dat is t dan..als koeman ze oproept tenminste

