is bij Manchester United uitgeroepen tot Speler van de Maand november. De Nederlandse verdediger won de fanverkiezing in de United-app en bleef daarmee Bruno Fernandes en Amad voor. Het is de eerste keer dat De Ligt de prijs wint sinds zijn komst in de zomer van 2024.

De international maakt een sterk seizoen door in het hart van de defensie van United. Volgens De Ligt is de onderscheiding vooral een bevestiging van het werk dat de ploeg als geheel levert. "Het is natuurlijk erg mooi om erkenning van de fans te krijgen en deze prijs in ontvangst te mogen nemen", reageert hij in gesprek met de clubmedia.

Progressie bij Manchester United

De verdediger ziet duidelijke progressie binnen de selectie. "Ik vind dat we het goed doen en dat we als team stappen blijven zetten. Zelf ben ik ook tevreden. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen en die waardering is dan altijd welkom. Ik wil me blijven verbeteren om het team nog meer te helpen." Manchester United staat negende in de Premier League.

Sportief kende De Ligt een belangrijke bijdrage in november. Zo zorgde hij tegen Tottenham Hotspur voor een late gelijkmaker met een rake kopbal bij de tweede paal. Ook de uitzege op Crystal Palace, waarin United na een achterstand alsnog won (1-2), noemt hij een hoogtepunt: "De overwinning op Palace was erg fijn, omdat die voor ons heel belangrijk was."

Ook bij Oranje beloond

De sterke maand werd bekroond met een basisplaats bij het Nederlands elftal in de 4-0 zege op Litouwen, waarmee Oranje zich verzekerde van deelname aan het WK van 2026. "Ik denk dat het samenvalt met goed presteren bij je club en dat maakt me blij. Het is belangrijk voor mij om het Nederlands elftal te helpen."

De Ligt hoopt deze lijn vast te houden. "Het was in alle opzichten een goede maand. Hopelijk kan ik dit doortrekken. Het seizoen is nog maar net begonnen, dus ik wil me blijven verbeteren."