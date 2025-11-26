heeft zijn jawoord gegeven aan een winterse overstap naar AS Roma, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Romeinen moeten er nog wel uit zien te komen met Manchester United en hebben volgens de roze sportkrant een nieuw bod op de Oranje-international uitgebracht.

De 24-jarige Zirkzee stond maandagavond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Manchester United, maar kon andermaal geen potten breken. Tegen Everton, dat al na een kwartier met tien man kwam te staan door een opmerkelijke rode kaart voor Idrissa Gueye - wegens het slaan van ploeggenoot Michael Keane - gingen de Mancunians met 0-1 onderuit.

De rol van Zirkzee op Old Trafford is dan ook zo goed als uitgespeeld, al eerder werd duidelijk dat hij met het oog op het WK van komende zomer deze winter al wil vertrekken. Een terugkeer naar Italië, waar hij eerder succesvol was als speler van Bologna, lonkt daarbij nadrukkelijk. Waar United inzet op een definitieve verkoop, zou Roma een huurtransfer met optie tot koop op tafel hebben gelegd. Die optie wordt verplicht als de club zich weet te plaatsen voor de Champions League. Op dit moment staat Roma bovenaan in de Serie A, al bedraagt het gat met de vijfde plaats (nu in handen van Bologna) slechts drie punten. De eerste vier van de ranglijst plaatsen zich rechtstreeks voor het miljardenbal.

Zirkzee zou zelf zijn jawoord al aan Roma hebben gegeven en uitkijken naar de samenwerking met trainer Gian Piero Gasperini. Die wilde hem in het verleden al naar zijn vorige club, Atalanta, halen. Roma heeft echter nóg een ijzer in het vuur. De club zou namelijk ook geïnteresseerd zijn in Franculino, een 21-jarigte aanvaller van het Deense FC Midtjylland. De international van Guinee-Bissau was dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden al veertien keer trefzeker. Donderdag staat hij met zijn Deense werkgever in het Stadio Olimpico uitgerekend tegenover Roma in de competitiefase van de Europa League.