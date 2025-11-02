Live voetbal 4

Engelse pers lyrisch over Matthijs de Ligt: ‘Een masterclass in verdedigen'

Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 november 2025, 20:46

Manchester United speelde zaterdagmiddag gelijk op bezoek bij Nottingham Forest (2-2), maar ondanks het ietwat teleurstellende resultaat kan Matthijs de Ligt terugkijken op een goede middag. Hij maakte een sterke indruk, is het oordeel van de Engelse pers.

De Ligt is de laatste weken sowieso al in goede doen en lijkt die vorm door te trekken bij The Red Devils. Ook zaterdagmiddag tegen Nottingham Forest. Het medium The People’s Person noemt het optreden van De Ligt zelfs een masterclass.

Artikel gaat verder onder video

'Het was opnieuw een masterclass in verdedigen van de Nederlander. Hij straalt zoveel vertrouwen uit op dit moment'. valt er te lezen. De Ligt krijgt van ManchesterWorld ook complimenten, maar er is ook een verbeterpunt: 'Het was een sterk optreden in het hart van de United-verdediging, al valt de tweede tegentreffer gedeeltelijk in zijn schoenen te schuiven met zijn kopbal.'

Manchester Evening News deelt die mening: 'De Ligt maakte een uitstekende redding om Nicolás Domínguez in de eerste helft te stoppen. Hij had het beter moeten doen bij het tweede doelpunt van Forest.'

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-speler Ryan Gravenberch

Liverpool sluit horrorreeks af tegen Aston Villa, reactie Slot na doelpunt Gravenberch veelzeggend

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Premier League breekt met traditie: Man United-Newcastle enige wedstrijd op Boxing Day

Premier League breekt met traditie: Man United-Newcastle enige wedstrijd op Boxing Day

  • vr 31 oktober, 18:11
  • 31 okt. 18:11
Teruggekeerde Martínez wil spelen, maar Amorim laat hem buiten wedstrijdselectie

Teruggekeerde Martínez wil spelen, maar Amorim laat hem buiten wedstrijdselectie

  • do 30 oktober, 15:23
  • 30 okt. 15:23
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nottm Forest - Man Utd

Nottingham Forest
2 - 2
Manchester United
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
10
0
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
6
Chelsea
10
7
17
7
Sunderland
9
4
17
8
Man Utd
10
1
17
9
Crystal Palace
10
5
16
10
Brighton
10
2
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel