Manchester United speelde zaterdagmiddag gelijk op bezoek bij Nottingham Forest (2-2), maar ondanks het ietwat teleurstellende resultaat kan terugkijken op een goede middag. Hij maakte een sterke indruk, is het oordeel van de Engelse pers.

De Ligt is de laatste weken sowieso al in goede doen en lijkt die vorm door te trekken bij The Red Devils. Ook zaterdagmiddag tegen Nottingham Forest. Het medium The People’s Person noemt het optreden van De Ligt zelfs een masterclass.

'Het was opnieuw een masterclass in verdedigen van de Nederlander. Hij straalt zoveel vertrouwen uit op dit moment'. valt er te lezen. De Ligt krijgt van ManchesterWorld ook complimenten, maar er is ook een verbeterpunt: 'Het was een sterk optreden in het hart van de United-verdediging, al valt de tweede tegentreffer gedeeltelijk in zijn schoenen te schuiven met zijn kopbal.'

Manchester Evening News deelt die mening: 'De Ligt maakte een uitstekende redding om Nicolás Domínguez in de eerste helft te stoppen. Hij had het beter moeten doen bij het tweede doelpunt van Forest.'