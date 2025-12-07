De spelersgroep van Manchester United heeft het helemaal gehad met clubicoon Paul Scholes, zo meldt een bron dichtbij de selectie aan The Daily Mail. De inmiddels 51-jarige oud-middenvelder laat zich als pundit geregeld kritisch uit over hun prestaties.

Scholes maakte deel uit van de gouden Manchester United-lichting die als de Class of '92 de geschiedenisboeken in is gegaan. Onder aanvoering van de legendarische trainer Sir Alex Ferguson en met ploeggenoten David Beckham, de gebroeders Gary en Phil Neville, Ryan Giggs en Nicky Butt domineerde hij in de jaren rond de eeuwwisseling het Engelse voetbal en won Manchester United in 1999 de Champions League.

De Daily Mail schrijft zondag dat tussen veel leden van het succesvolle Ferguson-elftal en de huidige clubleiding van Manchester United een behoorlijk schisma is ontstaan. Daarbij helpt het niet dat oud-spelers als Scholes, Roy Keane en Gary Neville zich als analist op tv geregeld kritisch uitlaten over de prestaties én de manier waarop de club geleid wordt. Er is volgens de tabloid hard gewerkt om Neville, die zich opwierp als grote criticaster van de familie Glazer (de Amerikaanse grootaandeelhouders), weer aan boord te krijgen. De oud-verdediger maakt inmiddels deel uit van de task force die zich buigt over de bouw van een nieuw stadion, dus dat is gelukt.

Scholes wordt op zijn beurt door de clubleiding wel sympathiek gevonden, maar staat er bij de spelersgroep van Manchester United heel slecht op vanwege zijn tv-imago als 'meest chagrijnige man van Manchester'. Een bron die dichtbij de selectie staat zegt tegen de krant: "We vertellen de spelers dat hij het niet met voorbedachte rade doet en dat hij gewoon een man is die zijn kritische mening geeft. Maar ze accepteren hem gewoon niet."

De tabloid schrijft dat voormalig Ajax-speler Lisandro Martínez zich de kritiek van Scholes vorig seizoen dusdanig aantrok, dat een één-op-één-ontmoeting tussen de Argentijn en de Engelsman werd georganiseerd om de lucht te klaren. Die bijeenkomst ging om onduidelijke redenen echter niet door.

Een anonieme zaakwaarnemer die dichtbij de United-selectie staat legt uit: "De spelers voelen het gewicht van wat deze jongens (Scholes, Keane en Nevllie, red.) zeggen heel diep. Ze zien al die filmpjes voorbij komen en het irriteert ze enorm. Sommige spelers denken zelfs dat de Class of '92 niet wil dat zij succes hebben om hun eigen nalatenschap te beschermen. Dus ja, de relatie is slecht. Die jongens willen zeker niet door hen geïnterviewd worden op tv. Daarvoor is het al veel te ver gegaan.'