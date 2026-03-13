heeft een fors salarisoffer gebracht om bij Wydad Casablanca aan de slag te gaan. De spelmaker tekende in oktober bij de Marokkaanse topclub, nadat hij het Qatarese Al-Duhail transfervrij had verlaten. Volgens de voorzitter van Wydad Casablanca is Ziyech er qua salaris flink op achteruit gegaan.

Voorzitter Hicham Aït Menna van Wydad Casablanca doet een boekje open in een podcast. Hij vertelt dat Ziyech een ander aanbod op zak had, dat een stuk lucratiever was. "Via-via had hij een aanbod gekregen van een andere club, dat drie keer zo hoog lag als ons aanbod", vertelt Aït Menna. Volgens de preses was vooral het gevoel voor het vaderland doorslaggevend. “Zijn liefde voor Marokko gaf uiteindelijk de doorslag om het shirt van Wydad te dragen.”

'Carrière in Marokko afsluiten'

Artikel gaat verder onder video

Ait Mena vertelt dat hij de creatieve linkspoot persoonlijk overtuigde met een emotioneel argument. Hij wees Ziyech erop dat het passend zou zijn om zijn loopbaan af te sluiten in zijn geboorteland, nadat hij op clubniveau al vrijwel alles had gewonnen.

“Hij heeft met zijn vorige clubs al alle grote prijzen gepakt, waaronder de Champions League met Chelsea”, benadrukte Ait Mena. “Ik heb hem gezegd dat hij zijn carrière in Marokko moest afsluiten met een prijs die hem definitief in de harten van de supporters zou brengen.”

Wydad mikt op titel

De voorzitter van Wydad spreekt daarnaast over de sportieve ambities van de club. Volgens hem is een ‘winnaarsmentaliteit’ essentieel om de Marokkaanse titel en andere prijzen te veroveren.

Ondertussen blijft Wydad stevig meedoen in de titelstrijd. Na een zwaarbevochten overwinning op Union Touarga staat de club tweede in de competitie, op slechts één punt van koploper Raja Casablanca. De koploper heeft echter liefst drie wedstrijden meer gespeeld.