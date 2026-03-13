Hakim Ziyech laat miljoenen liggen: 'Hij kon 3 keer zoveel verdienen'

13 maart 2026, 22:56
Dominic Mostert | Brand Owner
Ruim 13 jaar ervaring in de voetbaljournalistiek, waarvan 3,5 jaar in een leidinggevende rol.

Hakim Ziyech heeft een fors salarisoffer gebracht om bij Wydad Casablanca aan de slag te gaan. De spelmaker tekende in oktober bij de Marokkaanse topclub, nadat hij het Qatarese Al-Duhail transfervrij had verlaten. Volgens de voorzitter van Wydad Casablanca is Ziyech er qua salaris flink op achteruit gegaan.

Voorzitter Hicham Aït Menna van Wydad Casablanca doet een boekje open in een podcast. Hij vertelt dat Ziyech een ander aanbod op zak had, dat een stuk lucratiever was. "Via-via had hij een aanbod gekregen van een andere club, dat drie keer zo hoog lag als ons aanbod", vertelt Aït Menna. Volgens de preses was vooral het gevoel voor het vaderland doorslaggevend. “Zijn liefde voor Marokko gaf uiteindelijk de doorslag om het shirt van Wydad te dragen.”

'Carrière in Marokko afsluiten'

Ait Mena vertelt dat hij de creatieve linkspoot persoonlijk overtuigde met een emotioneel argument. Hij wees Ziyech erop dat het passend zou zijn om zijn loopbaan af te sluiten in zijn geboorteland, nadat hij op clubniveau al vrijwel alles had gewonnen.

“Hij heeft met zijn vorige clubs al alle grote prijzen gepakt, waaronder de Champions League met Chelsea”, benadrukte Ait Mena. “Ik heb hem gezegd dat hij zijn carrière in Marokko moest afsluiten met een prijs die hem definitief in de harten van de supporters zou brengen.”

Wydad mikt op titel

De voorzitter van Wydad spreekt daarnaast over de sportieve ambities van de club. Volgens hem is een ‘winnaarsmentaliteit’ essentieel om de Marokkaanse titel en andere prijzen te veroveren.

Ondertussen blijft Wydad stevig meedoen in de titelstrijd. Na een zwaarbevochten overwinning op Union Touarga staat de club tweede in de competitie, op slechts één punt van koploper Raja Casablanca. De koploper heeft echter liefst drie wedstrijden meer gespeeld.

Ziyech laat zich zien bij Wydad met wereldgoal

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mooi om te zien dan een speler genoegen neemt met veel minder salaris omdat hij graag voor de club wil spelen.

Hakim Ziyech
Wydad Athletic Club
Team: Wydad AC
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Al Duhail
7
1
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0

