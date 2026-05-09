Dries Roelvink heeft Johan Derksen vrijdagavond, live bij Vandaag Inside, geconfronteerd met harde uitspraken over zijn zoons Donny en Dave. De zanger begrijpt niet waarom De Snor telkens kritiek levert op de gebroeders Roelvink en gaat daarom de discussie aan.

Roelvink was vrijdagavond als bargast aanwezig bij de populaire talkshow van SBS6 en werd al snel in de uitzending geconfronteerd met een compilatie waarin de Vandaag Inside-hoofdrolspelers hem in eerdere shows beledigden. Ook Donny en Dave Roelvink komen niet ongeschonden uit de strijd en worden door Derksen uitgemaakt voor ‘twee idioten’.

Roelvink in de bres

Dries Roelvink steekt daar een stokje voor en komt op voor zijn kinderen. “Kijk, je moet twee dingen uit elkaar houden: we hebben Dave en we hebben Donny. Donny is bekeerd, die is moslim geworden en dan moet je wel even kijken waarom. Die heeft dus twee keer de dood in de ogen gezien, hij is overreden door een hummer, hij heeft met teelbalkanker te maken gehad”, begint de zanger.

“Toen is hij met een vriend van hem, waar hij al vanaf z’n vierde jaar mee omgaat, voor hem gaan bidden. Toen hij dus uit z’n operatie kwam en geen uitzaaiingen had, toen is hij zich gaan verdiepen in de islam. Toen is hij gaan lezen in de koran, maar daar ben je nog geen slecht mens mee”, zegt Roelvink.

'Irritante jongens'

Derksen kan het, ondanks de uitleg van Roelvink, niet laten om nóg een sneer uit te delen. “Ik vind het wat irritante jongens. Er is altijd wel iets met die twee.” Roelvink vindt dat wel meevallen. Wilfred Genee grijpt vervolgens in. “Het is een heel gek gesprek dit en ik merk ook aan jou dat het je wel wat doet, zie ik nu aan je”, zegt de presentator. Roelvink: “Niemand wil iets slechts over je kinderen horen.”

Dan gaat de tv-persoonlijkheid verder met Dave, die eerder kampte met een drank- en drugsverslaving. “Dat is tien jaar geleden. Als ik kijk hoe hij het nu doet: hij heeft een fantastische zoon, hij is al vijf jaar clean, hij is zelf eigenaar van een kliniek met Najib Amhali en helpt dus mensen als een soort deskundige om van de drugs af te blijven. Hij kan fantastisch boksen en won laatst 100 duizend euro met dat Influencers Boxing en dat schonk hij in één keer door naar War Child en dan ga jij zeggen dat hij vervelend is!”, hekelt hij. Derksen is overtuigd en draait ludiek bij: “Het zijn wereldgasten.”

