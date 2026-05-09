Michiel Kramer wil niet graag vergeleken worden met , zo maakt hij duidelijk tijdens de nieuwste uitzending van FC Rijnmond. Het nieuwe kapsel van de RKC Waalwijk-spits heeft volgens Dennis van Eersel veel weg van dat van Weghorst, maar daar gaat Kramer absoluut niet in mee: “Noem zijn naam niet!”

Direct na de intro van de regionale voetbaltalkshow begint presentator Bart Nolles over de nieuwe look van Kramer, die tegenwoordig een knotje draagt. “Ik moet er nog even een paar laagjes in laten knippen”, stelt de afscheidnemende aanvaller in eerste instantie.

Journalist Van Eersel haakt ludiek in: “Ik zag je van de week invallen en ik dacht: sinds wanneer speelt Wout Weghorst bij RKC?”, grapt hij, doelend op de invalbeurt van Kramer in de play-offkwartfinale tegen Willem II (0-1). Al snel reageert de spits: “Nee, niet doen Dennis!”

Hij vervolgt: “Die naam moet je hier niet noemen! Die moet je niet noemen.” Nolles haalt een akkefietje van elf jaar geleden aan, toen Weghorst en Kramer het met elkaar aan de stok kregen tijdens Feyenoord – Heracles Almelo. Tegenover het Algemeen Dagblad zei Weghorst destijds: “Ik liet me daarna verleiden tot een domme uitspraak van mijn kant. Ik heb geen behoefte om Kramer een oor aan te naaien, maar ik vind niet dat zijn woorden thuishoren op het voetbalveld.”

Bij FC Rijnmond speelt Kramer de vermoorde onschuld: “Ik kan mij niet herinneren dat ik iets met Weghorst heb gehad”, zegt hij cynisch.