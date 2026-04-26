Wout Weghorst maakt tegenstander compleet belachelijk

heeft zaterdagavond in de slotfase van het uitduel van Ajax met NAC Breda (0-2 overwinning) een tegenstander geridiculiseerd. De beelden worden een dag later door ESPN verspreid op social media en roepen veel reacties op.

Ajax had zaterdagavond in het Rat Verlegh Stadion geen kind aan NAC. Oscar Gloukh en Mika Godts bezorgden de Amsterdammers in de eerste helft een comfortabele voorsprong, waarna de zege na rust niet meer in gevaar kwam.

Weghorst begon bij Ajax in de basis en eindigde de wedstrijd als aanvoerder, na de wissel van Steven Berghuis. In de negentigste minuut van de wedstrijd ridiculiseerde de spits een tegenstander van NAC met een zogenaamd ‘huilgebaar’, zo is op beelden van ESPN te zien. Ook leek Weghorst ‘pussy’ te roepen.

Tegen wie het ‘huilgebaar’ gericht was en wat de aanleiding was, wordt niet duidelijk. Mogelijk houdt het gebaar verband met de gele kaart die Weghorst in de 85ste minuut kreeg, toen hij op het middenveld in een worsteling raakte met directe tegenstander Fredrik Oldrup Jensen. Weghorst reageerde woedend toen scheidsrechter Serdar Gözübüyük voor een overtreding floot en kreeg voor zijn reactie een gele kaart.

De beelden van het ‘huilgebaar’ worden een dag later door ESPN gedeeld op X en roepen ontzettend veel reacties op. Op het moment van schrijven werd al 104 keer gereageerd onder het bericht, dat in totaal al zo’n 75.000 keer bekeken werd.