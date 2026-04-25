Berghuis heeft na Ajax-overwinning nog een specifieke boodschap voor NAC

Ajax heeft zaterdagavond op vrij simpele wijze gewonnen bij NAC in Breda. Na afloop deelt nog een specifieke boodschap voor de geel-zwarte formatie.

Aan de hand van een fraaie teamgoal van Oscar Gloukh en een magistrale solo van Mika Godts wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 0-2. Na afloop gaat het veel over het doelpunt van de Belg, dat ook wordt vergeleken met de bekende goal tegen NAC van Zlatan Ibrahimovic. Berghuis bekijkt beide doelpunten tijdens het ESPN-interview en ziet dat de Zweed 5,5 man passeert, terwijl Godts er 'slechts' 5 in de luren legt. "Zlatan toch beter, hahaha!", lacht Berghuis.

De rechtsbuiten heeft veel lof voor Godts. "Hij is sowieso bezig aan een fantastisch seizoen. Hij is belangrijk voor ons. Gelukkig viel het mee met de kramp."

Wanneer Fresia Cousiño Arias het interview wil afronden, pakt Berghuis nog de kans om een persoonlijke boodschap mee te geven aan NAC. "Fijn stadion trouwens. Hopelijk blijft NAC erin. Dit was een geweldig veld. Ik heb genoten van deze avond in Breda."