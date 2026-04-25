Live voetbal 1

Berghuis heeft na Ajax-overwinning nog een specifieke boodschap voor NAC

25 april 2026, 22:20
Steven Berghuis
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Ajax heeft zaterdagavond op vrij simpele wijze gewonnen bij NAC in Breda. Na afloop deelt Steven Berghuis nog een specifieke boodschap voor de geel-zwarte formatie.

Aan de hand van een fraaie teamgoal van Oscar Gloukh en een magistrale solo van Mika Godts wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 0-2. Na afloop gaat het veel over het doelpunt van de Belg, dat ook wordt vergeleken met de bekende goal tegen NAC van Zlatan Ibrahimovic. Berghuis bekijkt beide doelpunten tijdens het ESPN-interview en ziet dat de Zweed 5,5 man passeert, terwijl Godts er 'slechts' 5 in de luren legt. "Zlatan toch beter, hahaha!", lacht Berghuis.

De rechtsbuiten heeft veel lof voor Godts. "Hij is sowieso bezig aan een fantastisch seizoen. Hij is belangrijk voor ons. Gelukkig viel het mee met de kramp."

Wanneer Fresia Cousiño Arias het interview wil afronden, pakt Berghuis nog de kans om een persoonlijke boodschap mee te geven aan NAC. "Fijn stadion trouwens. Hopelijk blijft NAC erin. Dit was een geweldig veld. Ik heb genoten van deze avond in Breda."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws