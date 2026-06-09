Er kan een verrassende naam worden toegevoegd aan het lijstje met mogelijke nieuwe hoofdtrainers van Feyenoord. Volgens het doorgaans goed ingevoerde WFCGRONINGEN op X hebben de Rotterdammers een lijntje uitgegooid richting Walid Regragui, die grote successen vierde als bondscoach van Marokko.

Feyenoord nam afgelopen zondag afscheid van hoofdtrainer Robin van Persie. De nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux besloot na een 'grondige evaluatie' van het voorbije seizoen dat het beter zou zijn om het nieuwe jaar in te gaan met een nieuwe eindverantwoordelijke. Van Persie leidde Feyenoord weliswaar naar de tweede plaats in de Eredivisie - en daarmee naar de Champions League - maar de 'dalende trend' qua puntenaantal én de ontwikkeling van het spel werden Van Persie uiteindelijk fataal.

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In de zoektocht naar een opvolger circuleren in de media verscheidene namen. Bovengenoemd X-account claimt dat Feyenoord in totaal zes trainers gepolst heeft voor de vacante positie. Daarvan zou Sébastien Pocognoli, die recent werd ontslagen bij AS Monaco, de topkandidaat zijn. Ook naar Regragui zou Feyenoord een lijntje hebben uitgegooid.

Regragui (50) begon zijn trainersloopbaan in 2012, toen hij als assistent van bondscoach Rachid Taoussi werd aangesteld bij de nationale ploeg van Marokko. Daarna werkte hij als hoofdtrainer bij de Marokkaanse clubs FUS Rabat en Wydad Casablanca en tussentijds bij Al-Duhail in Qatar. Medio 2022 werd Regragui zelf aangesteld als bondscoach van Marokko. In datzelfde jaar leidde hij zijn land vervolgens naar een historische halvefinaleplaats op het WK in Qatar, de beste prestatie ooit van een Afrikaans land op een mondiale eindronde. Begin dit jaar bereikte Regragui met Marokko de finale van het toernooi om de Afrika Cup in eigen land, die verloren ging tegen Senegal. Begin maart vertrok hij dan ook per direct, om twee weken later te horen te krijgen dat de toernooizege tóch aan Marokko werd toegewezen.