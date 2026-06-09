Nicky van der Gijp gaat in De Oranjezomer in op de mogelijke opvolgers van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. De zoon van René van der Gijp ziet twee 'realistische' kandidaten voor de vacante positie in De Kuip, maar zet wel vraagtekens bij beide namen.

Feyenoords nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux kondigde bij zijn presentatie aan de positie van Van Persie te gaan analyseren. Afgelopen zondag deelden de Rotterdammers de uitkomst: na anderhalf jaar wordt het clubicoon op straat gezet, ondanks een contract tot medio 2027. "We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer kunnen starten aan het volgende seizoen", aldus Rigaux.

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Al snel doken in de media verschillende namen op van potentiële opvolgers voor Van Persie, van een gedroomde terugkeer van Arne Slot tot Conference League-winnaar Oliver Glasner (Crystal Palace). Van der Gijp ziet beiden echter niet naar De Kuip komen, vooral gezien het riante salaris dat Slot en Glasner in de Premier League opstreken.

Maar wie moet het dan wél worden? "Als je een beetje kijkt naar de trainers die beschikbaar zijn, dan heb je Mark van Bommel", zegt Van der Gijp. "Daar is Chris (Woerts, red.) helemaal gek van. Ik heb het niet zo, hij heeft het op zich goed gedaan bij Antwerp. Maar hij is ontslagen bij Wolfsburg en PSV, ik weet niet of dat genoeg is."

Vervolgens noemt Van der Gijp ook Sébastien Pocognoli, die we in Nederland nog kennen als speler van AZ. "Die is trainer geweest bij Union in België, hij heeft het daar heel goed gedaan. Daarna heeft hij Monaco gedaan, daar is hij wel ontslagen." Ook bij de Belg heeft hij echter zijn twijfels: "Je kan ook zeggen bij Union: die club is heel succesvol, de staf blijft altijd hetzelfde behalve de hoofdtrainer. En eigenlijk: alle trainers die daar zijn weggegaan, zijn overal ontslagen. Dus ik weet ook niet of dát het is."

VIDEO - Nicky van der Gijp over mogelijke opvolger Robin van Persie bij Feyenoord