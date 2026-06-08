stond ervoor open om terug te keren bij Feyenoord. Dat onthult Marcel van der Kraan in De Telegraaf. De verdediger wilde echter alleen terug naar De Kuip als Robin van Persie aan zou blijven als trainer.

Geertruida werd maandag alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal, nadat Jurriën Timber geblesseerd moest afhaken. Een dag voor zijn oproep was de verdediger van Sunderland nog in Rotterdam, waar hij aanwezig was op het jeugdtoernooi van Robin van Persie. Samen met de voormalig topspits kwam Geertruida daar in actie tegen de winnaars van het toernooi. “Net geen WK na een mooie trainingsweek, dan maar lekker voetballen met Robin”, liet hij weten aan De Telegraaf.

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Na afloop van het toernooi bracht Geertruida nog wat tijd door met Van Persie en zouden zijn hebben gesproken over de toekomst. “Daarbij werd de indruk gewekt dat Geertruida open zou hebben gestaan voor een terugkeer als Van Persie komend seizoen nog de trainer zou zijn van Feyenoord”, zo suggereert Van der Kraan.

Enkele uren later bleek dit al geen optie meer te zijn. Feyenoord maakte namelijk bekend niet verder te gaan met Van Persie, maar op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Daardoor lijkt een terugkeer van Geertruida naar De Kuip direct van tafel.