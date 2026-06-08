Feyenoord moet drie potentiële opvolgers Van Persie wegstrepen

De zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe hoofdtrainer dreigt uit te lopen op een flinke uitdaging, aangezien topkandidaten Dick Schreuder en Oliver Glasner hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar zijn. De Rotterdamse club nam onlangs afscheid van Robin van Persie en is onder leiding van de nieuwe directie druk bezig met de opvolging. Waar bronnen tegenover Soccernews bevestigen dat de trainer van NEC intern al heeft aangegeven in Nijmegen te blijven, lijkt de Oostenrijkse succescoach op weg naar de Serie A.

Schreuder stond er aanvankelijk voor open om de overstap naar De Kuip te maken, maar de trainer heeft inmiddels de knoop doorgehakt over zijn toekomst. De succescoach wil met de Nijmegenaren de voorrondes van de Champions League ingaan, nadat de ploeg afgelopen seizoen knap als derde eindigde in de Eredivisie. Bovendien verlangt de huidige werkgever van de oefenmeester naar verluidt een afkoopsom van circa tien miljoen euro, wat een eventuele overstap nog lastiger maakt.

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Ook de komst van Glasner en een eventuele terugkeer van Arne Slot kunnen volgens verslaggever Sinclair Bischop naar het rijk der fabelen worden verwezen. "Vanaf dat moment circuleren er heel veel namen als opvolgers", stelt de journalist op ESPN. "Dat gebeurt eigenlijk altijd wel, maar er gaan heel veel namen rond waar je eigenlijk met goed verstand een streep doorheen kan zetten", voegt de verslaggever daaraan toe. De Oostenrijker Glasner zit na het winnen van de Conference League en de FA Cup met Crystal Palace in de bloei van zijn carrière en geniet interesse van AC Milan. Voor Slot, die onlangs werd ontslagen bij Liverpool, vormt de aanwezigheid Robert Eenhoorn een obstakel. "Hij had contact met Feyenoord en werd toen per direct ontslagen door Robert Eenhoorn, die hier nota bene nu de algemeen directeur is", aldus Bischop over de eerdere samenwerking tussen het duo bij AZ.

Door het wegvallen van deze droomkandidaten lijkt Dévy Rigaux zijn blik te verleggen naar zuidelijkere opties. De technisch directeur beschikt over een uitgebreid netwerk in België, waardoor namen als Wouter Vrancken en Sébastien Pocognoli nadrukkelijk vallen in Rotterdam-Zuid. Laatstgenoemde pakte afgelopen seizoen met Union Sint-Gillis zowel de landstitel als de Beker van België. "Er worden ook Belgische namen genoemd. Dat is misschien wat realistischer", verklaart Bischop. Daarnaast oppert de verslaggever dat een transfervrije trainer met een goede band met Rigaux de meest logische keuze zou zijn. "Er zijn twee namen waarmee hij goed heeft samengewerkt: Alfred Schreuder en Philippe Clement", besluit de journalist.