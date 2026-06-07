Buitenlandse trainer is ‘topfavoriet’ om Robin van Persie op te volgen bij Feyenoord

Na het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord wordt er volop gespeculeerd over diens opvolger als hoofdtrainer. Journalist Valentijn Driessen claimt te weten wie de gedoodverfde favoriet van Feyenoord is om Van Persie op te volgen.

Feyenoord nam Van Persie in februari 2025 over van sc Heerenveen, maar heeft nu dus besloten om de samenwerking te beëindigen. De oud-topspits eindigde het afgelopen seizoen met Feyenoord weliswaar op een tweede plaats in de Eredivisie en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig voor de Rotterdammers. De kritiek op Van Persie was echter groot: zo verzamelde Feyenoord liefst negentien punten minder dan koploper PSV.

De vraag rijst wie Van Persie moet gaan opvolgen als hoofdtrainer van Feyenoord. Volgens Driessen is de naam van Oliver Glasner intern gevallen bij de Rotterdamse club.

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Glasner zwaaide de afgelopen twee seizoenen de scepter bij Crystal Palace, maar besloot zijn aflopende contract niet te verlengen en is daardoor deze zomer transfervrij. De 50-jarige Oostenrijkse oefenmeester was zeer succesvol bij de Engelse club: hij won in de afgelopen twee jaar de FA Cup, de Community Shield en de Conference League.

“De afgelopen week kreeg ik al een tip over de nieuwe trainer van Feyenoord, en de naam is best een verrassende naam, maar het zou mij niet verbazen als Feyenoord die kan binnenhalen en dat het heel succesvol kan zijn”, zegt Driessen zondagavond in een video-item van De Telegraaf over Glasner. Driessens collega Marcel van der Kraan bevestigt dat Glasner ‘een van de topkandidaten’ bij Feyenoord is.

Glasner zou goed bij Feyenoord passen, stelt Driessen. "Hij heeft het geweldig gedaan bij Crystal Palace, maar heeft de deur daar toch achter zich dichtgetrokken. Ik denk dat Feyenoord ook voor hem een hele mooie uitdaging is, omdat Feyenoord in de Champions League gaat spelen. Dat is wel iets waarmee Feyenoord de boer op kan als het op zoek gaat naar een nieuwe trainer."

Volgens Driessen doet Feyenoord er goed aan om ook een belletje te plegen naar Arne Slot, die vorige week werd ontslagen bij Liverpool en eerder drie seizoenen succesvol werkte in De Kuip. “Of hij haalbaar is? Hij is in elk geval beschikbaar. Als hij beschikbaar is, dan zou je moeten bellen.”

Het doorgaans goed ingevoerde X-account WFCGroningen meldt ondertussen dat een andere buitenlander kandidaat is om Van Perise op te volgen: Sébastien Pocognoli. De 38-jarige Belg zit zonder club na zijn vertrek bij AS Roma in januari.