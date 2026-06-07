Feyenoord-fans zeggen massaal hetzelfde over ontslag Robin van Persie bij Feyenoord

Supporters van Feyenoord hebben massaal gereageerd op het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. Diverse goed ingevoerde media meldden zondagmiddag de hoofdtrainer per direct op straat is gezet door de Rotterdamse club.

Feyenoord nam Van Persie in februari 2025 over van sc Heerenveen, maar heeft nu dus besloten om de samenwerking te beëindigen. De oud-topspits eindigde het afgelopen seizoen met Feyenoord weliswaar op een tweede plaats in de Eredivisie en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig voor de Rotterdammers. De kritiek op Van Persie was echter groot: zo verzamelde Feyenoord liefst negentien punten minder dan koploper PSV.

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Diverse (prominente) fans van Feyenoord reageren online op het vertrek van Van Persie. De tendens is dat veel supporters Van Persie zijn ontslag niet gunnen vanwege zijn staat van dienst als clubicoon, maar tegelijkertijd spreken van een terecht besluit.

“Je wil nooit dat een trainer ontslagen wordt, van Persie zeker niet, maar met alle negativiteit, rare beslissingen en twijfels is dit gewoon het beste”, schrijft Feyenoord-fan en analist Nicky van der Gijp bijvoorbeeld op X. Hij voegt daaraan toe: “Toch hoop ik dat hij ooit nog een hele succesvolle trainer wordt, zeg ik stiekem. Ook omdat het mijn jeugdheld is.”

Bob Dijkgraaf, schrijver en fervent Feyenoord-supporter, schrijft: “Heel verrassend is het - zeker na de persconferentie van Eenhoorn en Rigaux - niet meer te noemen en het is zes maanden later dan velen hadden gewild, maar toch is dit nog onverwacht snel. Hopen dat ze een goede trainer op het oog hebben, dan ziet de wereld er ineens anders uit.”

“Dat we toch tweede zijn geworden is met zijn vertrek nog belangrijker. Velen waren zo cynisch geworden dat ze vonden dat we net zo goed derde of vierde konden worden, want wat heeft het voor zin met Van Persie? Nu heb je een nieuwe AD, TD en straks ook trainer. En geld. Mooi”, vervolgt Dijkgraaf.

Dijkgraaf voegt daar nog aan toe: “En op menselijk vlak blijft het ergens jammer. Je had het hem gegund dat het wel werkte, maar het werkte niet. Met een tweede plek en tijdens de zomer ga je nog oké uit elkaar. Grootste vraag: wat gaat er nu gebeuren met Shaqueel van Persie? Die zit in een onmogelijke situatie.”