Dick Advocaat boos op Feyenoord: 'Ik vind het belachelijk om te zien'

Dick Advocaat vindt dat Dévy Rigaux te belangrijk wordt gemaakt bij Feyenoord. De nieuwe technisch directeur gaf maandag samen met toekomstig algemeen directeur Robert Eenhoorn een persconferentie, waarin hij onduidelijkheid liet bestaan over het lot van hoofdtrainer Robin van Persie.

Advocaat, in de slotfase van het seizoen werkzaam als adviseur van Van Persie, heeft geen goed woord over voor de nieuwe machtsstructuur bij Feyenoord. “Ik vond het belachelijk, met alle respect. Een technisch directeur is een veredelde hoofdscout. En dat gaan ze nu de bepalende man maken. Die bepalende man is de algemeen directeur, Eenhoorn.”

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“De technisch directeur moet gezamenlijk met de hoofdtrainer bepalen welke spelers er komen. Maar de belangrijkste man is de trainer. En niet de technisch directeur, en niet de algemeen directeur. Nu zijn de rollen helemaal omgedraaid”, stelt Advocaat vrijdagavond bij het programma De Oranjezomer.

Theo Janssen vraagt Advocaat wat hij vond van de rol van Eenhoorn. “Want die zat ernaast en liet het eigenlijk wel een beetje gebeuren. Hij greep niet in. Hij zat er met zijn hoofd omlaag. Ik had ook af en toe het gevoel dat hij het een beetje ongemakkelijk vond.” Advocaat antwoordt: “Eenhoorn is een man die daar normaal gesproken op in zou springen. Dat deed hij niet.”

Blijft Van Persie trainer van Feyenoord?

Bargast Chris Woerts verwacht dat Van Persie binnenkort slecht nieuws krijgt. “Ik denk dat het helemaal van tevoren bepaald is door Eenhoorn en door de technisch directeur om het zo te doen. Ik vond het een dodelijke persconferentie voor Van Persie. Ik denk dat ze aan het voorsorteren zijn op een moeilijk besluit. Maar je weet nooit wat er achter de schermen gaat gebeuren. Ik weet ook niet of Dick blijft als adviseur na het WK.”

Volgens Advocaat is daar ‘helemaal geen sprake van’. “Van Persie zou het graag willen, maar voor de rest heeft niemand iets tegen mij gezegd.”

Cor Pot, voormalig assistent-trainer van Advocaat bij Feyenoord, verwacht niet dat Van Persie ontslagen wordt. “Ik denk dat ze een spel gespeeld hebben waarin ze hebben laten zien dat zij de baas zijn en niet Van Persie. Want dat is ook weleens een beetje het verschil geweest in benadering. Als hij het goed doet, dan is er niks aan de hand. En als hij het slecht doet, dan kunnen ze ingrijpen. Zo werkt dat.”