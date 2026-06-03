Feyenoord tweet gewaagde video na Nederland - Algerije, fans moeten hard lachen

Bij Feyenoord zal de oefenwedstrijd tussen Nederland en Algerije met gemengde gevoelens zijn gevolgd. In De Kuip trok Algerije aan het langste eind, door een doelpunt van uitgerekend Anis Had Moussa. Na het beslissende doelpunt meldde Feyenoord zich op X.

Hadj Moussa maakte in minuut 86 het enige doelpunt van de avond. De buitenspeler, die aan het begin van de tweede helft inviel, kapte vanaf de rechterflank naar binnen, langs Jorrel Hato, en plaatste de bal op fraaie wijze in de verre hoek. De ingevallen doelman Robin Roefs had het nakijken.

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Feyenoord vaardigt momenteel geen internationals af aan het Nederlands elftal, al deden met Mats Wieffer, Crysencio Summerville, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida en Quinten Timber wel spelers mee met een (ver) Feyenoord-verleden.

Na het doelpunt van Hadj Moussa plaatste Feyenoord een korte tweet: "😳." Later schrijft de club: "Anis Hadj Moussa… Wat een doelpunt 🫣." Meerdere supporters van Feyenoord reageren door de club op te dragen om de vraagprijs voor Hadj Moussa nog wat verder op te drijven, als geïnteresseerde clubs zich melden.

Daarnaast deelt Feyenoord nog een humoristische video, waaruit blijkt dat de club niet zo baalt om de uitslag. Daar wordt door fans met de nodige lachende emoji's op gereageerd.

Chagrijn bij Oranje

Bij het Nederlands elftal komt de nederlaag hard aan. "Ik ga morgen zeker met licht chagrijn het vliegtuig in", beaamt aanvoerder Virgil van Dijk voor de camera van de NOS. "Dit wil je niet bij een uitzwaaiwedstrijd. In de eerste helft krijg je goede kansen en moet je ze afmaken. Hopelijk komt die scherpte er snel aan. Het waren twee verschillende helften. Het positieve is dat de meeste spelers minuten hebben gemaakt. Maar we spelen niet om te verliezen. In de eerste helft moet je ze afstraffen. Het is duidelijk dat het veel beter moet."