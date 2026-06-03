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Feyenoord tweet gewaagde video na Nederland - Algerije, fans moeten hard lachen

3 juni 2026, 22:54   Bijgewerkt: 23:16
Nabil Bentaleb en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
3 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Bij Feyenoord zal de oefenwedstrijd tussen Nederland en Algerije met gemengde gevoelens zijn gevolgd. In De Kuip trok Algerije aan het langste eind, door een doelpunt van uitgerekend Anis Had Moussa. Na het beslissende doelpunt meldde Feyenoord zich op X.

Hadj Moussa maakte in minuut 86 het enige doelpunt van de avond. De buitenspeler, die aan het begin van de tweede helft inviel, kapte vanaf de rechterflank naar binnen, langs Jorrel Hato, en plaatste de bal op fraaie wijze in de verre hoek. De ingevallen doelman Robin Roefs had het nakijken.

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Feyenoord vaardigt momenteel geen internationals af aan het Nederlands elftal, al deden met Mats Wieffer, Crysencio Summerville, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida en Quinten Timber wel spelers mee met een (ver) Feyenoord-verleden.

Na het doelpunt van Hadj Moussa plaatste Feyenoord een korte tweet: "😳." Later schrijft de club: "Anis Hadj Moussa… Wat een doelpunt 🫣." Meerdere supporters van Feyenoord reageren door de club op te dragen om de vraagprijs voor Hadj Moussa nog wat verder op te drijven, als geïnteresseerde clubs zich melden.

Daarnaast deelt Feyenoord nog een humoristische video, waaruit blijkt dat de club niet zo baalt om de uitslag. Daar wordt door fans met de nodige lachende emoji's op gereageerd.

Chagrijn bij Oranje

Bij het Nederlands elftal komt de nederlaag hard aan. "Ik ga morgen zeker met licht chagrijn het vliegtuig in", beaamt aanvoerder Virgil van Dijk voor de camera van de NOS. "Dit wil je niet bij een uitzwaaiwedstrijd. In de eerste helft krijg je goede kansen en moet je ze afmaken. Hopelijk komt die scherpte er snel aan. Het waren twee verschillende helften. Het positieve is dat de meeste spelers minuten hebben gemaakt. Maar we spelen niet om te verliezen. In de eerste helft moet je ze afstraffen. Het is duidelijk dat het veel beter moet."

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Heerlijk, Hato is Moussa nog steeds aan het zoeken.

Just Me
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ROEFS liet ook ff zien waarom Verbruggen de eerste keeper is 😂

Just Me
273 Reacties
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Just Me
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Correct , en wat een doelpunt 👍

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
974 Reacties
209 Dagen lid
2.764 Likes
21
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  • 2
    + 1
avatar

Heerlijk, Hato is Moussa nog steeds aan het zoeken.

Just Me
273 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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ROEFS liet ook ff zien waarom Verbruggen de eerste keeper is 😂

Just Me
273 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
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  • 0
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Correct , en wat een doelpunt 👍

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

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