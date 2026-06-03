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Summerville mikt tijdens WK niet alleen op wereldtitel

3 juni 2026, 10:09
Crysencio Summerville bij Oranje
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Crysencio Summerville toont zich aan de vooravond van het WK uiterst ambitieus. Niet alleen wil de vleugelspeler wereldkampioen worden met Oranje; ook wil hij hier met doelpunten en veel assists een belangrijke rol in spelen, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

Summerville maakt momenteel voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In maart leek hij ook al op een oproep te kunnen rekenen, maar toen moest hij geblesseerd afhaken. Daardoor twijfelde de vleugelspeler of hij een uitnodiging zou krijgen voor het eindtoernooi. “Natuurlijk kent de bondscoach mijn kwaliteiten, want hij heeft veel wedstrijden gezien. Maar voor een trainer is het lastig in te schatten hoe iemand in de groep past. Toen ik het belletje kreeg, was ik gewoon heel blij en dankbaar dat de coach voor mij heeft gekozen.”

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Op het WK zet Summerville hoog in. “Mijn doel is wereldkampioen worden en met goals en veel assists belangrijk te zijn voor het team. Een toptoernooi draaien”, vertelt de geboren Rotterdammer. In een notitie op zijn telefoon schrijft Summerville ieder seizoen zijn doelstellingen voor dat jaar uit. “Dit keer was dat het WK spelen. Daarom ben ik zo blij dat ik nu bij de selectie zit”, lacht hij.

Bij West Ham United speelde Summerville afgelopen jaar vooral als linksbuiten, terwijl Koeman hem naar verwachting op rechts gaat gebruiken. Geen probleem, zo stelt de 24-jarige rechtspoot. “Ik ben ready voor elke positie. Ik ben ook begonnen als rechtsbuiten, maar de laatste twee of drie seizoenen getransformeerd tot linksbuiten”, verklaart hij.

Aanhaken bij het niveau van Oranje kostte hem in zijn eerste week geen moeite, zo legt de aanvaller uit. “Nee, nee, nee, ik had niet het gevoel van: wat gebeurt hier?”, antwoordt Summerville, die op zijn ervaring in de Premier League wijst. “Daar heb je ook de beste spelers ter wereld om je heen. Ik ben vooral dankbaar dat ik tussen de beste spelers van Nederland mag staan. We hebben een topteam met topspelers.”

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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