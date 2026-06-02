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‘Voor zover duidelijk ben ik tweede keeper van Oranje op het WK'

2 juni 2026, 20:52   Bijgewerkt: 21:18
Bart Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken in Oranje
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mark Flekken gaat ervan uit dat hij de tweede doelman is achter Bart Verbruggen, zo vertelt hij in een interview met L1. Ondanks de doorbraak van Sunderland-sterkhouder Robin Roefs verandert er niets aan de rol van de keeper van Bayer Leverkusen.

Ronald Koeman verklapte dinsdagmiddag, op de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland tussen Oranje en Algerije, dat Bart Verbruggen zijn eerste keus blijft op het WK 2026. Verbruggen is sinds de kwalificatiecyclus voor het EK 2024 de vaste doelman van het Nederlands elftal. Sinds zijn debuut stond de sluitpost van Brighton & Hove Albion 27 keer onder de lat.

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Verbruggen won destijds de concurrentiestrijd van Flekken, die sindsdien tweede doelman is van Oranje. De Limburger keepte tot dusver elf interlands, maar zal tijdens het WK opnieuw genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Wél is hij de stand-in van Verbruggen: “Voor zover duidelijk ben en blijf ik nummer twee”, onthult Flekken.

“Tijdens de trainingen zal ik mijn best doen om zo goed mogelijk te presteren en jongens mee te trekken. En Bart het zo moeilijk mogelijk te maken, en aan de andere kant ook de support te geven die iedereen nodig heeft”, vervolgt de keeper.

Lange tijd was er geen enkele discussie over de rol als tweede doelman van Flekken, totdat Roefs zich flink in de kijker speelde bij Sunderland. De oud-keeper van NEC kende een ijzersterk seizoen bij de gepromoveerde club en had een groot aandeel in de Europese kwalificatie. Roefs zal echter genoegen moeten nemen met een rol als derde keeper.

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Mark Flekken

Mark Flekken
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Leeftijd: 32 jaar (13 jun. 1993)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
24
0
2024/2025
Brentford
37
0
2023/2024
Brentford
37
0
2022/2023
Freiburg
34
0

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