Ernstige zorgen bij Oranje-opponent: 'Diepe angst voor het WK'

2 juni 2026, 14:03
Ronald Koeman / Zweden
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Zweden is maandagavond van de mat gespeeld door Noorwegen, en dat leidt tot zorgen bij de Oranje-opponent. Zweedse media zien dat de twijfels in het land in aanloop naar het WK enorm toenemen.

Zweden stond maandagavond bij rust met 3-0 achter tegen Noorwegen, dat niet eens kon beschikken over sterspelers Erling Braut Haaland en Martin Ødegaard. In de tweede helft kwam Zweden nog wel terug tot 3-1, maar bij de geel-blauwen wordt één duidelijke conclusie getrokken: Zweden is volledig weggespeeld.

"De Zweedse bevolking voelt diepe angst voor het WK", schrijft Sportbladet dinsdagochtend na de zeperd in Noorwegen. "De ploeg predikt kalmte ondanks de totale ineenstorting. Zweden werd volledig weggespeeld in een desastreuze eerste helft."

Het medium vervolgt: "Meestal uiten spelers na zo'n vernedering sterke emoties als woede, verontwaardiging of bezorgdheid, maar nu was er kalmte. Ze bagatelliseerden de nederlaag. Er waren geen grote gebaren of vurige teksten."

Ook analisten maken zich zorgen. Oud-international Magnus Eriksson schrok van de Zweedse defensie, zo gaf hij aan bij SVT: "Het is duidelijk dat er een hoop dingen verbeterd moeten worden. De defensie zag er heel wankel uit. Niet alleen kregen ze drie goals tegen, maar er waren ook een heleboel kansen voor Noorwegen. De verdediging baart de meeste zorgen."

