Brian Brobbey: 'Kenneth Taylor keek niet blij toen ik het zei, maar begreep me wel'

heeft bij Sunderland een goede connectie met . De spits maakte zeven doelpunten in het afgelopen Premier League-seizoen, waarvan zijn mooiste voortkwam uit een combinatie met Le Fée. Hij noemt de Franse middenvelder zelfs 'zijn nieuwe '.

Zijn belangrijkste doelpunt maakte de aanvaller in de slotfase van de derby tegen Newcastle United. Zijn moeilijkste treffer was de technisch knappe lob tegen Crystal Palace. Maar de mooiste maakte Brobbey tegen Tottenham, denkt hij zelf. "Ja, dat was m’n mooiste."

"Een heel mooie uitgespeelde goal, die combinatie met Enzo Le Fée. Heel goede speler, Enzo le Fée, dat is mijn nieuwe Kenneth Taylor!", lacht Brobbey in een interview met Voetbal International. "Dat zei ik ook tegen Kenneth laatst. Toen keek hij niet blij, hahaha, maar hij begreep me wel. Het is een heel goede nummer 10, die dicht bij me staat, we hebben een goede klik."

Brobbey is niet geheel tevreden over zijn doelpuntenproductie in Engeland. "Ik denk dat het er meer hadden kunnen zijn, ik heb nog wel een paar kansen gekregen. Maar als je ziet waar ik vandaan kom, denk ik dat ik mezelf ook daar goed ontwikkeld heb. Als ik volgend seizoen de voorbereiding kan meedraaien, hoop ik de dubbele cijfers te halen, dat zou mooi zijn."