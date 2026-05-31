Brian Brobbey: 'Kenneth Taylor keek niet blij toen ik het zei, maar begreep me wel'

31 mei 2026, 22:05
Kenneth Taylor en Brian Brobbey
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Brian Brobbey heeft bij Sunderland een goede connectie met Enzo Le Fée. De spits maakte zeven doelpunten in het afgelopen Premier League-seizoen, waarvan zijn mooiste voortkwam uit een combinatie met Le Fée. Hij noemt de Franse middenvelder zelfs 'zijn nieuwe Kenneth Taylor'.

Zijn belangrijkste doelpunt maakte de aanvaller in de slotfase van de derby tegen Newcastle United. Zijn moeilijkste treffer was de technisch knappe lob tegen Crystal Palace. Maar de mooiste maakte Brobbey tegen Tottenham, denkt hij zelf. "Ja, dat was m’n mooiste."

"Een heel mooie uitgespeelde goal, die combinatie met Enzo Le Fée. Heel goede speler, Enzo le Fée, dat is mijn nieuwe Kenneth Taylor!", lacht Brobbey in een interview met Voetbal International. "Dat zei ik ook tegen Kenneth laatst. Toen keek hij niet blij, hahaha, maar hij begreep me wel. Het is een heel goede nummer 10, die dicht bij me staat, we hebben een goede klik."

Brobbey is niet geheel tevreden over zijn doelpuntenproductie in Engeland. "Ik denk dat het er meer hadden kunnen zijn, ik heb nog wel een paar kansen gekregen. Maar als je ziet waar ik vandaan kom, denk ik dat ik mezelf ook daar goed ontwikkeld heb. Als ik volgend seizoen de voorbereiding kan meedraaien, hoop ik de dubbele cijfers te halen, dat zou mooi zijn."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
Ajax
0
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Liverpool
38
10
60
6
Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland
38
-6
54
8
Brighton
38
6
53
9
Brentford
38
3
53

