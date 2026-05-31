Nieuwe FIFA-regel heeft meteen grote impact: dit gaan we tijdens het WK ook zien

Een nieuwe FIFA-regel is zondag voor het eerst toegepast in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Japan en IJsland. FC Twente-middenvelder Kristian Hlynsson deed te lang over zijn wissel, met grote gevolgen voor zijn ploeg.
De International Football Association Board (IFAB) kondigde eerder dit jaar meerdere regelaanpassingen aan, waaronder strengere maatregelen tegen tijdrekken bij wissels. Spelers moeten het veld voortaan binnen tien seconden verlaten. Gebeurt dat niet, dan mag hun vervanger pas na een minuut het veld betreden.
Dat scenario speelde zich af tijdens het duel tussen Japan en IJsland. Hlynsson werd gewisseld, maar verliet het veld niet snel genoeg. Daardoor moest zijn vervanger een minuut wachten voordat hij mocht invallen.
IJsland kwam in die periode tijdelijk met tien man te staan en werd direct gestraft. Japan profiteerde van de overtalsituatie en wist te scoren terwijl de IJslanders nog een speler tekortkwamen.
De nieuwe wisselregel maakt deel uit van een breder pakket aan wijzigingen dat IFAB in februari presenteerde. Zo mag de VAR voortaan ook ingrijpen bij een tweede gele kaart en bij onterecht toegekende hoekschoppen. Daarnaast moeten ingooien en doeltrappen sneller worden genomen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.