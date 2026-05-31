Nieuwe FIFA-regel heeft meteen grote impact: dit gaan we tijdens het WK ook zien

Een nieuwe FIFA-regel is zondag voor het eerst toegepast in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Japan en IJsland. FC Twente-middenvelder deed te lang over zijn wissel, met grote gevolgen voor zijn ploeg.

De International Football Association Board (IFAB) kondigde eerder dit jaar meerdere regelaanpassingen aan, waaronder strengere maatregelen tegen tijdrekken bij wissels. Spelers moeten het veld voortaan binnen tien seconden verlaten. Gebeurt dat niet, dan mag hun vervanger pas na een minuut het veld betreden.

Dat scenario speelde zich af tijdens het duel tussen Japan en IJsland. Hlynsson werd gewisseld, maar verliet het veld niet snel genoeg. Daardoor moest zijn vervanger een minuut wachten voordat hij mocht invallen.

IJsland kwam in die periode tijdelijk met tien man te staan en werd direct gestraft. Japan profiteerde van de overtalsituatie en wist te scoren terwijl de IJslanders nog een speler tekortkwamen.

De nieuwe wisselregel maakt deel uit van een breder pakket aan wijzigingen dat IFAB in februari presenteerde. Zo mag de VAR voortaan ook ingrijpen bij een tweede gele kaart en bij onterecht toegekende hoekschoppen. Daarnaast moeten ingooien en doeltrappen sneller worden genomen.