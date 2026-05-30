Arne Slot direct na ontslag bij Liverpool in gesprek met andere Europese grootmacht

30 mei 2026, 15:03
Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Arne Slot is de topfavoriet om aan de slag te gaan bij AC Milan, zo meldt transferexpert Sacha Tavolieri. De Nederlander zou enkele uren na zijn ontslag bij Liverpool al gesprekken voeren met de nummer vijf van Italië.

Liverpool nam zaterdagmiddag na twee seizoenen afscheid van Slot. De Nederlander wist in zijn eerste jaar landskampioen te worden, maar afgelopen seizoen verliep moeizaam. Na een evaluatie heeft de clubleiding de conclusie getrokken dat de club behoefte had aan verandering om weer mee te doen om de titel. Zodoende werd besloten om niet verder te gaan met Slot.

Nog geen twee uur na zijn ontslag bij Liverpool is de Nederlander al gebombardeerd tot topkandidaat bij een andere Europese topclub: AC Milan. Volgens Tavolieri zijn de gesprekken momenteel al gaande en moet Slot ervoor zorgen dat de club weer tot de Italiaanse top gaat behoren. Mocht hij aan de slag gaan in San Siro, wordt de Nederlander herenigd met Santiago Giménez, met wie hij bij Feyenoord kampioen werd. De Mexicaan werd begin 2025 door de Rotterdammers verkocht aan Milan.

AC Milan nam afgelopen week afscheid van trainer Massimiliano Allegri én drie directeuren. Algemeen directeur Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare en technisch directeur Geoffrey Moncada moesten allemaal het veld ruimen. Reden hiervoor was het teleurstellend verlopen seizoen, waarin op de laatste speeldag Champions League-deelname uit handen werd gegeven. Daardoor komen de Milanezen volgend seizoen uit in de Europa League.

Ja die weten wat ze in huis halen. Heel slim.

Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Roma
38
28
73
4
Como
38
36
71
5
Milan
38
18
70
6
Juventus
38
27
69
7
Atalanta
38
15
59

