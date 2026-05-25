AC Milan komt met bruut statement en ontslaat vier kopstukken

AC Milan heeft maandag keihard ingegrepen na het mislopen van Champions League-voetbal. Niet alleen trainer Massimiliano Allegri moet vertrekken, ook algemeen directeur Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare en technisch directeur Geoffrey Moncada zijn per direct ontslagen.

De Italiaanse topclub maakt het nieuws bekend in een opvallend harde verklaring, waarin het seizoen zonder omwegen als een 'ondubbelzinnige mislukking' wordt bestempeld.

I Rossoneri hadden in de laatste speelronde slechts één punt nodig om een plek in de top vier veilig te stellen. Bovendien stond Milan twee punten voor op Como én beschikte het over een beter onderling resultaat.

Toch ging het volledig mis in eigen huis. Tegen het al uitgespeelde Cagliari gaf Milan een 1-0 voorsprong uit handen en verloor het uiteindelijk met 1-2. Die nederlaag bleek fataal.

Milan spreekt van totale mislukking

Eerder op de dag circuleerden in Italië al berichten over een ware schoonmaak binnen de clubleiding. Clubeigenaar Gerry Cardinale zou drastisch willen ingrijpen na het mislopen van Champions League-inkomsten en sportieve doelstellingen. Uiteindelijk bleef alleen speciaal adviseur Zlatan Ibrahimovic buiten schot.

“Na de teleurstelling van vorig jaar was het doel duidelijk: terugkeren in de Champions League en bouwen aan een ploeg die structureel bovenin mee kan doen”, schrijft de club. "Gedurende het grootste deel van het seizoen stonden we bij de eerste twee plaatsen en was er een goede kans om voor de titel te strijden. Maar de laatste fase van het seizoen stond totaal niet in verhouding tot wat we daarvoor hadden laten zien.”

Allegri en directie moeten direct vertrekken

De nederlaag tegen Cagliari vormde uiteindelijk het breekpunt. “De teleurstellende nederlaag van gisteravond heeft dit seizoen veranderd in een ondubbelzinnige mislukking”, aldus Milan.

Daarmee volgde meteen een ongekend harde beslissing vanuit de clubleiding. “Het is tijd voor verandering en een volledige reorganisatie van de voetbalafdeling. Met onmiddellijke ingang nemen we afscheid van CEO Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare, hoofdtrainer Massimiliano Allegri en technisch directeur Geoffrey Moncada.”

Milan sluit het statement af met een dankwoord richting de vertrekkende kopstukken en kondigt aan later met meer informatie te komen over de nieuwe invulling van de clubleiding richting volgend seizoen.