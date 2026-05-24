Bizar scenario: Torino - Juventus uitgesteld, ultra's gijzelen hele Serie A

24 mei 2026, 21:21   Bijgewerkt: 21:56
Teun Koopmeiners
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De ontknoping van de Serie A werd zondagavond volledig overschaduwd door ongekende chaos rond de Derby della Mole tussen Torino en Juventus. Terwijl vier andere wedstrijden zonder vertraging begonnen, bleven de spelers in Turijn lange tijd opgesloten in de kleedkamers nadat Juventus-ultras hadden geëist dat de derby helemaal niet gespeeld zou worden.

De situatie ontspoorde al uren voor de aftrap. Buiten het Olympisch Stadion in Turijn kwam het tot confrontaties tussen supportersgroepen van beide clubs. Daarbij raakte een Juventus-supporter zwaargewond. Volgens Sky Sport verkeerde hij in kritieke toestand, al zou zijn leven niet in gevaar zijn.

De spanning sloeg vervolgens over naar binnen het stadion. Tijdens de warming-up gingen ultras van Juventus meerdere keren in gesprek met de spelersgroep. De boodschap was glashelder: niet het veld opgaan.

Serie A moet wachten door crisis in Turijn

De Derby della Mole maakte deel uit van de laatste vijf gelijktijdige wedstrijden van het Serie A-seizoen. Die duels stonden bewust allemaal op hetzelfde tijdstip gepland om competitievervalsing te voorkomen en te vermijden dat clubs hun aanpak zouden aanpassen op basis van tussenstanden elders.

Maar terwijl de klok doortikte, bleef Juventus in de kleedkamer. Daardoor moest ook bij AC Milan - Cagliari, Hellas Verona - AS Roma, Lecce - Genoa en Cremonese - Como gewacht worden op een beslissing uit Turijn.

Na tien minuten besloot de Lega Serie A alsnog groen licht te geven voor de andere vier wedstrijden. Alleen in Turijn bleef het stil.

Angst voor veldbestorming bij Juventus - Torino

Volgens Sky Sport vrezen politie en autoriteiten dat een aftrap tot nieuwe escalaties kan leiden. Er bestaat serieuze angst dat Juventus-ultras het veld zullen betreden zodra de wedstrijd begint, waardoor de veiligheid volledig in het gedrang komt.

Opvallend genoeg lijken ook de supporters van Torino weinig trek te hebben in een hervatting van de avond. Vanuit de Curva Maratona werden verschillende spandoeken verwijderd, een signaal dat ook de Torino-aanhang zich neerlegt bij het scenario waarin de derby niet gespeeld wordt.

Ondertussen zouden zowel Juventus als Torino zelf juist wél willen voetballen, maar kregen de clubs de controle over de avond nauwelijks nog terug.

Update: wedstrijd toch afgetrapt

Update, 21.55 uur: de wedstrijd tussen Torino en Juventus is om 21:50 uur toch afgetrapt. Er waren geen uitfans van Juventus meer aanwezig in het stadion, terwijl ook de nodige Torino-fans het stadion al hadden verlaten.

3-0 nederlaag en volgend seizoen de eerste 2 thuiswedstrijden zonder publiek. Plus een voorwaardelijke straf van automatische degradatie naar Serie B indien dit nog een keer gebeurt de komende 4 seizoenen.

