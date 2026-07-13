Analist onthult: 'Ronald Koeman junior heeft er écht de pleuris in'

Robert Maaskant denkt dat junior (31) deze zomer flink heeft gebaald van het uitblijven van een transfer. De analist vermoedt dat de doelman van Telstar had gehoopt op een stap hogerop, maar uiteindelijk in de Eredivisie is gebleven.

Koeman verlengde onlangs verrassend zijn contract bij Telstar. De doelman draaide een uitstekend debuutseizoen in de Eredivisie en liep uit zijn contract, waardoor een transfer een realistisch scenario leek. Zo werd hij onder meer in verband gebracht met een overstap naar de Indonesische topclub Persib Bandung.

Artikel gaat verder onder video

Een transfer kwam er uiteindelijk niet. Volgens voetbalanalist Robert Maaskant heeft Koeman daar flink van gebaald. "Hij heeft er gewoon écht de pleuris in. Hij was écht teleurgesteld", zegt Maaskant lachend in een podcast van Sportnieuws.nl. "Hij had natuurlijk gehoopt op een transfer, maar het is toch veel mooier om in de Eredivisie te keepen dan ergens tweede doelman te zijn?"

Maaskant vervolgt: "Hij heeft een uitstekend seizoen gehad, maar blijkbaar hebben clubs toch hun twijfels over zijn kwaliteiten. En dan heb ik het vooral over zijn kwaliteiten met de handen. Over zijn kwaliteiten met de bal aan de voet bestaat géén enkele twijfel. Daar is hij by far de beste van de Eredivisie. Maar goed, blijkbaar hebben clubs toch andere data gevonden waarvan ze zeggen: nee, dat doen we toch maar niet. Het zou toch mooi zijn als hij nog zo'n seizoen kan draaien bij Telstar. Dat zou sensationeel zijn."