junior is op weg naar de uitgang bij Telstar, zo meldt Geert-Jan Jakobs van Voetbal International. De doelman beschikt over een aflopend contract in Velsen-Zuid en staat in de belangstelling van het Indonesische Persib Bandung.

Koeman jr. staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Telstar, waarmee hij afgelopen zomer via de play-offs naar de Eredivisie promoveerde. Dit seizoen maakt de dertigjarige sluitpost een goede indruk op het hoogste Nederlandse niveau. Ook zondag tegen FC Twente (1-1) was hij met goede reddingen en mooie passes nadrukkelijk aanwezig.

Artikel gaat verder onder video

Komende zomer loopt het contract van Koeman jr. bij Telstar af, dus mag hij inmiddels met andere clubs praten over een zomerse transfer. De goede prestaties van de doelman zijn ook in het buitenland opgevallen. “Ik hoorde van spionnen dat hij in de zomer misschien een mooie transfer kan maken naar Indonesië”, zo laat Jakobs weten in Rondje Eredivisie.

Volgens de verslaggever is Persib Bandung, de koploper van Indonesië, geïnteresseerd in de keeper van Telstar. “Dat is een heel grote club, die hebben ontzettend veel volgers”, geeft Jakobs aan. “Ik weet niet wat hij zelf wil, maar er is interesse uit Azië. Ook een club uit Singapore heeft volgens mij oren naar hem. Maar bij Persib Bandung zitten veel Nederlandse jongens, Thom Haye, Marc Klok en het broertje van Reijnders (Eliano, red.). Dat zou een mooie kans voor hem kunnen zijn op zijn dertigste.”