Ontslag Van Persie onrealistisch na komst van Sterling: 'Het is bijna een baangarantie'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
16 februari 2026, 15:59

Feyenoord kan het zich niet meer veroorloven om hoofdtrainer Robin van Persie te ontslaan. Dat stelt journalist Geert-Jan Jakobs van Voetbal International in het programma Rondje Eredivisie.

Volgens Jakobs heeft dat alles te maken met de komst van Raheem Sterling naar De Kuip. “Het feit dat ze hem hebben gehaald, laat zien dat de clubleiding er alles aan doet om Van Persie in het zadel te houden. Het is bijna een baangarantie. Sterling heeft specifiek voor hem gekozen om naar Feyenoord te komen. Dan kun je het nu eigenlijk niet maken om Van Persie eruit te gooien”, aldus de VI-verslaggever.

“Het lastige is dat hij als een soort verlosser is binnengehaald”, vervolgt Jakobs. “Maar er blijven een aantal problemen liggen. Het spel wordt alleen maar slechter, de trainer doet vreemde dingen en jaagt spelers de deur uit. De technisch directeur functioneert niet en spelers raken voortdurend geblesseerd. Of Raheem Sterling het antwoord is op al die vraagstukken, vraag ik me af. Het voelt als een afleidingsmanoeuvre.”

Collega Tim Reedijk ziet wél mogelijke voordelen in de komst van Sterling, met name gezien de problemen op de linksbuitenpositie bij Feyenoord. “Ik zag gisteren Sliti weer spelen en dat is geen Feyenoord-niveau. Misschien heeft hij potentie, maar hij is er nu nog niet. Het is juist die positie waar Feyenoord het meest behoefte heeft aan een kwaliteitsinjectie.”

