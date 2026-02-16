AZ moet Danny Buijs komende zomer aanstellen als nieuwe hoofdtrainer. Dat stelt Ronald Waterreus in zijn column voor De Limburger. De voormalig doelman is gecharmeerd van de trainer van Fortuna Sittard en denkt dat hij van AZ een grotere club kan maken.

Buijs wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek bij Fortuna Sittard. Een week geleden stelde voetbalanalist René Wagelaar in het programma Voetbaltijd nog dat Buijs daadwerkelijk wil vertrekken bij de Limburgse club en in gesprek is met geïnteresseerde Eredivisie-clubs. “Ik zou die interesse goed begrijpen”, schrijft Waterreus in zijn column.

Artikel gaat verder onder video

“Wat sommigen ook van zijn spelopvatting zeggen: de Diego Simeone van Sittard heeft Fortuna ontegenzeggelijk body gegeven. En, belangrijker nog, hij heeft ervoor gezorgd dat de club inmiddels min of meer een zekerheidje is in de eredivisie. Buijs heeft, kortom, vakwerk afgeleverd.”

Geen FC Utrecht of FC Twente, maar AZ

De voormalig doelman van Rangers en AZ denkt dat Buijs toe is aan een stap omhoog in de Eredivisie. “Qua profiel zou Buijs natuurlijk uitstekend passen bij FC Utrecht, waar Ron Jans straks afzwaait. En als ik het voor het zeggen had bij FC Twente, zou ik het ook wel aandurven met Buijs. Maar het liefst zie ik hem straks neerstrijken bij een andere club uit Alkmaar”, doelt Waterreus op AZ.

Volgens Waterreus ontbreekt het bij AZ al jaren aan gif en aan oerinstinct: "Aan het besef dat ze PSV, Feyenoord en Ajax op structurelere basis de baas zouden kunnen zijn. In het brave Alkmaar missen ze een straatvechter. AZ snakt naar het type Danny Buijs.”