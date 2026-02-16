Live voetbal 1

Driessen vreest voor spoedige blessure bij Sterling: ‘Scenario zoals Zinchenko’

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
16 februari 2026, 17:40

Valentijn Driessen maakt zich grote zorgen over de fysieke gesteldheid van Raheem Sterling. De journalist vreest eenzelfde scenario als bij Ajax-linksback Oleksandr Zinchenko, die de rest van het seizoen is uitgeschakeld met een knieblessure.

Zinchenko raakte zaterdag zwaar geblesseerd aan zijn knie, zo maakte Ajax maandagmiddag bekend. Feyenoord-aanwinst Sterling heeft sinds mei 2025 geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Driessen waarschuwt dat het risico op blessures groot is als de club hem meteen voluit laat meedoen.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, die moeten direct als startsnelheid, dus dan heb je veel sneller spierblessures dan iemand die langzaam op gang komt”, zegt Driessen maandag. “En hij moet er direct staan, want het gaat om twaalf wedstrijden. Je hoeft ze niet allemaal te winnen, maar het is wel prettig als je er veel wint, zodat je je plaatst voor de Champions League.”

Driessen vreest dat Sterling de druk zelf ook voelt. “Iedereen kijkt van ja, dit is de grote Raheem Sterling, dus hij zal zelf ook wel wat druk voelen. Dus ja, ik vrees gewoon een beetje daarvoor. Ook voor een scenario zoals met Zinchenko.”

Feyenoord doet er alles aan om Sterling snel inzetbaar te krijgen. De Rotterdamse club vertrekt de komende dagen voor een mini-trainingskamp naar België, waar de snelle buitenspeler wel mag trainen met de selectie. In Nederland is dat nog niet toegestaan, omdat Sterling zijn werkvergunning nog niet heeft. De verwachting is dat hij vanaf komende donderdag over de vergunning beschikt.

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

Laden...
4228 stemmen

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • Gisteren, 14:18
  • Gisteren, 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • Gisteren, 13:48
  • Gisteren, 13:48
  • 20
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 16
0 reacties
Reageren
0 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
1 - 0
Go Ahead Eagles
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel