Valentijn Driessen maakt zich grote zorgen over de fysieke gesteldheid van . De journalist vreest eenzelfde scenario als bij Ajax-linksback , die de rest van het seizoen is uitgeschakeld met een knieblessure.

Zinchenko raakte zaterdag zwaar geblesseerd aan zijn knie, zo maakte Ajax maandagmiddag bekend. Feyenoord-aanwinst Sterling heeft sinds mei 2025 geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Driessen waarschuwt dat het risico op blessures groot is als de club hem meteen voluit laat meedoen.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, die moeten direct als startsnelheid, dus dan heb je veel sneller spierblessures dan iemand die langzaam op gang komt”, zegt Driessen maandag. “En hij moet er direct staan, want het gaat om twaalf wedstrijden. Je hoeft ze niet allemaal te winnen, maar het is wel prettig als je er veel wint, zodat je je plaatst voor de Champions League.”

Driessen vreest dat Sterling de druk zelf ook voelt. “Iedereen kijkt van ja, dit is de grote Raheem Sterling, dus hij zal zelf ook wel wat druk voelen. Dus ja, ik vrees gewoon een beetje daarvoor. Ook voor een scenario zoals met Zinchenko.”

Feyenoord doet er alles aan om Sterling snel inzetbaar te krijgen. De Rotterdamse club vertrekt de komende dagen voor een mini-trainingskamp naar België, waar de snelle buitenspeler wel mag trainen met de selectie. In Nederland is dat nog niet toegestaan, omdat Sterling zijn werkvergunning nog niet heeft. De verwachting is dat hij vanaf komende donderdag over de vergunning beschikt.