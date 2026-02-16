René van der Gijp is geschrokken van de beelden van Royston Drenthe in het programma Nog één keer Fit van PowNed. Tijdens de opnames van het programma werd Drenthe getroffen door een herseninfarct.

In de laatste uitzending, op maandag 9 februari, werd uitgebreid stilgestaan bij het herseninfarct van de voormalig speler van onder meer Real Madrid. Ook werden beelden getoond van zijn revalidatieproces, die Van der Gijp duidelijk raakten.

“Ik was wel toe aan een whiskeytje toen ik die Royston Drenthe zag. Wat vond ik dat erg. Jeminee zeg, ik schrok er echt van”, zegt Van der Gijp in de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar poeh.”

Wim Kieft was nauw betrokken bij het programma, waarin hij samen met Drenthe en Wesley Sneijder probeerde om nog één keer fit te worden. De beelden maakten ook op hem veel indruk. “Ja, dat was heel pijnlijk. Heel pijnlijk”, reageert Kieft.

Van der Gijp vervolgt: “Hij is pas 38 hè, Wim?” Vervolgens wijst hij op de rol van Drenthes familie. “Hij heeft een lieve moeder. In zulke gezinnen is het de normaalste zaak van de wereld dat je voor elkaar zorgt. Dat zie je bij Royston Drenthe, maar ook bij de familie van Nouri.”