Verslagen Zinchenko komt met triest bericht op Instagram

Oleksandr Zinchenko Ajax Fortuna Sittard
Foto: © ESPN
16 februari 2026, 20:35

Oleksandr Zinchenko zal door zijn knieblessure een tijdje aan de zijlijn staan. De nieuwe aanwinst van Ajax deelt maandagavond een triest bericht op Instagram, waarin hij laat weten ook te balen voor zijn werkgever.

Zinchenko kwam slechts 24 minuten in actie voor de Amsterdammers, waarna een knieblessure zijn seizoen verpestte. Afgelopen zaterdag kwam hij in het duel met Fortuna Sittard in duel met Dimitris Limnios, waarbij er op het eerste oog weinig aan de hand leek. Zijn knie maakte echter een ongemakkelijke beweging en dus moest hij het veld verlaten.

Maandag werd duidelijk dat zijn seizoen er nu al op zit. Op Instagram baalt hij nog wat na. "Verslagen. Ik kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. Vanaf de eerste dag bij deze geweldige club en door de mensen om mee heen, voelde ik me weer gelukkig en stond ik weer met een lach op het veld", begint de voormalige speler van onder meer PSV, Arsenal en Manchester City.

"Vanuit de diepte van mijn hart voel ik me bedroefd en schuldig richting Ajax, maar jammer genoeg kun je dit soort dingen niet controleren. Ik zal het moeten accepteren en ga hier samen met de belangrijkste prestatie in mijn leven, familie, doorheen komen. Ik kom snel terug en kom hier sterker uit", luidt de rest van zijn bericht, dat hij afsluit met de hashtag gods plan. Onder de post zijn veel hartjes te vinden, waaronder van Mikel Merino, Jurriën Timber, Granit Xhaka, Rayane Bounida, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Youri Baas.

Echt sneu voor speler en club.

Heel triest dit, hoop dat ie snel revalideert

