Marciano Vink is van mening dat klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. De Belgische buitenspeler van Ajax was zaterdagavond tegen Fortuna Sittard betrokken bij drie van de vier Amsterdamse treffers en mag zich inmiddels MVP van de Eredivisie noemen.

Godts leverde in het duel met Fortuna na een klein kwartier spelen de assist bij de 2-0 van land- en ploeggenoot Rayane Bounida. Tien minuten later tekende hij met een prima schot vanaf randje zestien zelf voor de 3-0. In de slotfase gooide Godts het duel vervolgens in het slot door de 4-1 eindstand op het bord te zetten. Alles bij elkaar was de Belg dit seizoen in competitieverband rechtstreeks betrokken bij twintig doelpunten (twaalf goals, acht assists), meer dan welke speler ook in de Eredivisie.

Vink uit zich in De Eretribune op ESPN lovend over Godts, vooral vanwege diens toegenomen rendement. "Ik zou wel willen weten wie dat knopje van rendement bij hem heeft omgezet", zegt de oud-middenvelder. "Hij was natuurlijk een speler die de actie om de actie deed. Nog wel eens, maar nu zie je gewoon dat hij loert bij een lange bal. Dat is gretigheid. Dat had Paixão, dat hadden allerlei spelers die de stap naar het buitenland gemaakt hebben. Er komt een moment dat je als buitenspeler denkt: 'Wacht effe, het gaat ergens anders om in het buitenland'." Vink trekt vervolgens ook de vergelijking met Hakim Ziyech, Luis Sinisterra en Cody Gakpo. "Die gingen allemaal weg toen ze écht belangrijk waren voor hun team."

Godts wil prijs winnen met Ajax: 'Dat betekent volgend jaar nog blijven'

Godts komt vervolgens zelf voor de camera's van de betaalzender. Verslaggever Milan van Dongen stelt hem namens Vink de vraag wie de 'rendementsknop' bij hem heeft gevonden. "Ik denk eerst mezelf, daarna ook mensen om me heen die me helpen", zegt de Belg. "Ik denk dat het gewoon bij mijn proces hoort. Bij de ene gaat het wat sneller dan de ander. Het is nu mijn tweede seizoen, ik wist dat het ging komen en dat ik moest blijven werken." Van Dongen vraagt Godts vervolgens naar zijn toekomstplannen: wil hij komende zomer een stap maken als er interesse komt? "Dat is nog heel, heel ver weg", reageert Godts. "Ik ben daar echt nog niet mee bezig. Ik ben echt blij met Ajax, een club die mij eigenlijk alles heeft gegeven op het hoogste niveau. Ik heb hier nog veel te bereiken. Hopelijk ook een trofee, dus dat betekent volgend jaar nog blijven."

Vink: 'Wat moet je dan nog hier?'

Terug in de studio reageert Vink op de uitspraken van Godts: "Ik probeer hem helemaal niet naar het buitenland praten, maar als je als buitenspeler hier dubbele cijfers haalt... wat moet je dan nog hier? Dan moet je volgens mij in je ontwikkeling de volgende stap maken. Dan zeg ik niet naar de top, maar gewoon de volgende stap. In Nederland vind ik: als je dubbele cijfers haalt, dubbel-dubbel (goals en assists, red.), dan ben je eigenlijk zo bepalend en goed voor jouw team, dan wordt de uitdaging niet nog een seizoen dubbel-dubbel. Dan moet je gewoon een uitdaging hoger zoeken. En of dat nou Italië, Engeland of whatever, Duitsland is..."