Jorthy Mokio zorgt voor irritatie met nieuwe modetrend: ‘Zo kun je niet voetballen!’

1 reactie
Jorthy Mokio wordt zaterdagavond uitgelicht na het competitieduel van Ajax met Fortuna Sittard (4-1). Kees Kwakman heeft het niet zozeer over de sportieve prestatie van de zeventienjarige middenvelder van Ajax: de analist kraakt de manier waarop Mokio zijn wedstrijdshirt draagt.

Ajax had zaterdag in eigen huis geen kind aan Fortuna Sittard. Mokio speelde een prima wedstrijd en nam het openingsdoelpunt van de Amsterdammers voor zijn rekening. De overige treffers kwamen op naam van Mika Godts (twee) en Rayane Bounida.

Na de wedstrijd gaat het studio van ESPN niet zozeer over de sportieve prestatie van Mokio. Kwakman stipt aan de hand van de beelden aan hoe de jonge Belg voortdurend met de handen in de mouwen van zijn wedstrijdshirt over het veld loopt. “Die Mokio… Zo kun je toch niet voetballen?”, zegt de analist. “Die loopt zó over het veld.”

“We hebben het er net over: zou jij zo kunnen voetballen? Je moet handen ook gebruiken!”, vervolgt Kwakman. “Óf hij heeft hele koude handen, óf het shirt is te lang. Voor koude handen kun je handschoenen aan trekken. Je ziet tegenwoordig van gekkigheid… Gaten in je sokken, kleine scheenbeschermers… Dit is ook weer nieuw.”

Collega-analist Bram van Polen sluit zich daarbij aan: “Ik vind het ook qua uitstraling… Hij is in dit geval verdedigende middenvelder, maar ook als verdediger… Ik vind dit qua uitstraling… Ik zou als aanvaller iemand die zo met zijn mouwtjes speelt continu opzoeken. Ik zou proberen om hem het leven nóg zuurder te maken. Dat meen ik echt. Ik vind het qua uitstraling als verdediger…”

Van Polen, oud-voetballer van PEC Zwolle, sprak teamgenoten naar eigen zeggen tijdens zijn spelerscarrière aan op dergelijk gedrag. “Als jonkies op de training kwamen en dit deden, dan zei ik dat wel. Ik zei: wees je nou eens bewust wat voor indruk dit meteen maakt op een staf. Op iedereen.

“Laat ik vooropstellen: dit is geen doodzonde”, vult Kwakman weer aan. “Die jongen hoeft hiervoor niet voor de rechter te komen. Hij hoeft ook niet op de bank te komen. Maar het zijn van die dingen op die opvallen.”

Jorthy Mokio Ajax Fortuna Sittard
© ESPN

Je bent ook wel betrekkelijk simpel als je daar een punt van maakt. Als die jongen dat fijn vindt dan moet hij dat zeker doen. Iets anders is als hij de handen steeds in zijn broek heeft🤣🤣

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
15
1
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

