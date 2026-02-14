Jorthy Mokio zorgt voor irritatie met nieuwe modetrend: ‘Zo kun je niet voetballen!’

wordt zaterdagavond uitgelicht na het competitieduel van Ajax met Fortuna Sittard (4-1). Kees Kwakman heeft het niet zozeer over de sportieve prestatie van de zeventienjarige middenvelder van Ajax: de analist kraakt de manier waarop Mokio zijn wedstrijdshirt draagt.

Ajax had zaterdag in eigen huis geen kind aan Fortuna Sittard. Mokio speelde een prima wedstrijd en nam het openingsdoelpunt van de Amsterdammers voor zijn rekening. De overige treffers kwamen op naam van Mika Godts (twee) en Rayane Bounida.

Na de wedstrijd gaat het studio van ESPN niet zozeer over de sportieve prestatie van Mokio. Kwakman stipt aan de hand van de beelden aan hoe de jonge Belg voortdurend met de handen in de mouwen van zijn wedstrijdshirt over het veld loopt. “Die Mokio… Zo kun je toch niet voetballen?”, zegt de analist. “Die loopt zó over het veld.”

“We hebben het er net over: zou jij zo kunnen voetballen? Je moet handen ook gebruiken!”, vervolgt Kwakman. “Óf hij heeft hele koude handen, óf het shirt is te lang. Voor koude handen kun je handschoenen aan trekken. Je ziet tegenwoordig van gekkigheid… Gaten in je sokken, kleine scheenbeschermers… Dit is ook weer nieuw.”

Collega-analist Bram van Polen sluit zich daarbij aan: “Ik vind het ook qua uitstraling… Hij is in dit geval verdedigende middenvelder, maar ook als verdediger… Ik vind dit qua uitstraling… Ik zou als aanvaller iemand die zo met zijn mouwtjes speelt continu opzoeken. Ik zou proberen om hem het leven nóg zuurder te maken. Dat meen ik echt. Ik vind het qua uitstraling als verdediger…”

Van Polen, oud-voetballer van PEC Zwolle, sprak teamgenoten naar eigen zeggen tijdens zijn spelerscarrière aan op dergelijk gedrag. “Als jonkies op de training kwamen en dit deden, dan zei ik dat wel. Ik zei: wees je nou eens bewust wat voor indruk dit meteen maakt op een staf. Op iedereen.”

“Laat ik vooropstellen: dit is geen doodzonde”, vult Kwakman weer aan. “Die jongen hoeft hiervoor niet voor de rechter te komen. Hij hoeft ook niet op de bank te komen. Maar het zijn van die dingen op die opvallen.”

