Deense media brengt Thomas Frank in verband met Ajax

John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 februari 2026, 13:59

Ajax-technisch directeur Jordi Cruijff is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen en daarbij valt nu een opvallende naam. Thomas Frank is woensdagochtend ontslagen bij Tottenham Hotspur en wordt door het Deense Tipsbladet direct gelinkt aan een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. 

Het ontslag van Frank in Londen kwam na een nederlaag tegen Newcastle United, waarbij hij door zijn eigen fans werd getrakteerd op boegeroep. Toch heeft de oefenmeester een goede naam opgebouwd, zeker door zijn eerdere jaren bij Brentford. In Denemarken ziet men een overstap naar Amsterdam wel zitten. “Kan Thomas Frank de man zijn die Ajax weer op de rails zet?”, zo vraagt Tipsbladet zich hardop af. De link is snel gelegd, aangezien John Heitinga afgelopen najaar vertrok bij Ajax om de assistent van Frank te worden bij Tottenham.

Cruijff zoekt specifieke kwaliteiten voor Ajax

Hoewel er veel gespeculeerd wordt over een ‘Spaanse invasie’ bij Ajax, houdt Cruijff alle opties open. De technisch directeur benadrukt dat hij niet naar een specifiek paspoort kijkt, maar naar wat een trainer kan toevoegen aan de huidige selectie. “Ik wil een trainer die veeleisend is, hard is, winnaarsmentaliteit brengt, maar een paspoort vind ik niet belangrijk”, zo sprak Cruijff woensdag tegen diverse media. 

Geen haast voor Frank door 'gouden handdruk'

Tipsbladet noemt vijf clubs waar Frank mogelijk aan de slag kan, en daarbij staat Ajax op nummer vijf. De oefenmeester wordt door het medium gelinkt aan Crystal Palace, Fulham, de Deense nationale ploeg en Olympique Marseille. 

Tweede Deense hoofdtrainer in de historie?

Mocht Frank inderdaad de overstap maken naar Nederland, dan treedt hij in de voetsporen van een legendarische landgenoot. “De vraag is nu of Thomas Frank de tweede Deense hoofdtrainer in de clubgeschiedenis zal worden, na Morten Olsen", aldus Tipsbladet. 

Vind jij Thomas Frank een geschikte kandidaat voor Ajax?

dilima1966
3.206 Reacties
976 Dagen lid
16.347 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou we hebben genoeg falende trainer s gehad jordi sla die ook naar over

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Thomas Frank

Thomas Frank
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (9 okt. 1973)

