FC Utrecht heeft gisteren een broodnodige 1-3 overwinning geboekt op NEC, waarbij de winterse versterkingen direct hun waarde bewezen. Vooral de van FC Porto gehuurde maakte indruk met zijn snelheid en het openingsdoelpunt in Nijmegen. Gjivai Zechiël, die zelf ook trefzeker was, is tegenover FCUpdate lovend over zijn nieuwe teamgenoot, al ziet hij ook nog een klein verbeterpunt voor de Spanjaard.

De overwinning in het Goffertstadion zorgde voor een enorme ontlading bij de ploeg van Ron Jans, die sinds 9 november geen Eredivisie-duel gewonnen meer had. In het tactische plan van de Domstedelingen was een belangrijke rol weggelegd voor de lange spits Artem Stepanov, die als aanspeelpunt fungeerde en de bal vast moest houden. Hierdoor ontstond er ruimte voor de snelheid van Alarcón. "Hele goede speler vind ik het. Ik wist niet dat die zo snel was", vertelt Feyenoord-huurling Zechiël lachend.

Zechiël verrast door snelheid van Alarcón

De snelheid van de Spaanse nieuwkomer was intern al een onderwerp van gesprek bij de Utrechtse formatie. "Trainer zei in een meeting net dat hij 35,1 had aangetikt. Toen dacht iedereen: dat is Mitchell van Bergen", aldus Zechiël. De middenvelder speelde vorig seizoen samen met Van Bergen bij Sparta. "Maar wat ik vandaag heb gezien is ook echt bizar snel, dus dat is altijd lekker. Hij heeft gewoon kwaliteit aan de bal, is goed in zijn dribbel."

Kritische noot met een knipoog

Hoewel Alarcón met een bekeken stiftje de score opende, vindt Zechiël dat de aanvaller nog effectiever had kunnen zijn. De huurling kreeg namelijk meerdere mogelijkheden om de wedstrijd voortijdig te beslissen. "Hij krijgt vandaag drie grote kansen, waar die er één van afmaakt. Dus dat ga ik hem nog wel even zeggen dadelijk in de kleedkamer. Maar nee, we zijn blij met hem", grapt Zechiël over de gemiste kansen van zijn ploeggenoot, die onfortuinlijk twee keer de paal raakte.

