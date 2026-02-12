Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen oud-international Romeo Castelen, dat meldt het Algemeen Dagblad. De voormalig vleugelaanvaller van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag wordt ervan beschuldigd jarenlang de spil te zijn geweest in een grootschalig witwasnetwerk, waarbij miljoenen euro's aan crimineel geld via China werden weggesluisd. Volgens de aanklagers fungeerde de oud-voetballer als de centrale figuur in deze frauduleuze constructie.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vond donderdag plaats in de rechtbank van Zwolle. Castelen verscheen daar samen met medeverdachte Owen B. (45), een voetbalscout die door justitie wordt gezien als zijn compagnon. Het tweetal zou nauw hebben samengewerkt om grote sommen geld uit het criminele circuit in Nederland wit te wassen. In totaal gaat het volgens de dagvaarding om een bedrag van 2,2 miljoen euro dat via een vernuftig systeem buiten het zicht van de autoriteiten werd gehouden.

OM ziet Castelen als spil in witwasnetwerk

Volgens het Openbaar Ministerie werd de voormalige Chinese club van Castelen, Zhejiang Yiteng, als dekmantel gebruikt voor de illegale praktijken. Er zouden contracten en betalingsbewijzen zijn vervalst om te doen voorkomen dat de aanvaller honderdduizenden euro's aan bonussen ontving. Zo werd er onder meer melding gemaakt van een bonus van 200.000 euro voor het voorkomen van degradatie.

Justitie stelt echter dat dit geld in werkelijkheid afkomstig was uit criminele activiteiten en fysiek in contanten naar China werd getransporteerd. De zaak kwam aan het rollen nadat Castelen in november 2019 op Schiphol werd betrapt met 139.000 euro aan contant geld in zijn handbagage.

Verdediging wijst naar legitieme inkomsten

De advocaat van Castelen, Evelien de Witte, bestrijdt de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie met klem. Zij voert aan dat het geld een volledig legitieme herkomst heeft en voortkomt uit de succesvolle voetbalcarrière van haar cliënt, casinowinsten en de handel in luxe horloges. Volgens de verdediging heeft justitie een verkeerd beeld van de financiële gang van zaken in bepaalde delen van de voetbalwereld.

De verdediging stelt dat justitie de cashcultuur in de internationale voetbalwereld, met name in China en Rusland, niet begrijpt en dat contante betalingen daar destijds 'gebruikelijk' waren. Hiermee weerspreekt de raadsvrouw de conclusies van het Openbaar Ministerie over de herkomst van de geldbedragen.

Financiële tegenslagen voor oud-international

De strafeis van drie jaar cel is de volgende klap voor de oud-speler, die in het verleden tien interlands voor het Nederlands elftal speelde. Vorig jaar legden de Belastingdienst en Justitie al beslag op zijn vastgoedbezittingen om openstaande claims te dekken. In juli van dat jaar werd een appartement van Castelen in Den Haag zelfs gedwongen geveild.

De oud-international kende zijn sportieve hoogtepunten bij ADO Den Haag en Feyenoord, waarna hij een lucratieve transfer maakte naar Hamburger SV. Na zijn periode in Duitsland speelde hij voor diverse clubs over de hele wereld, waaronder in Australië, Zuid-Korea en China.