Ron Jans is ontzettend blij met de 1-3-uitoverwinning van FC Utrecht op bezoek bij NEC. De Domstedelingen hadden sinds 9 november geen Eredivisie-wedstrijd meer gewonnen, maar konden woensdagavond eindelijk weer eens een succes bijschrijven. Tegenover FCUpdate vertelt Jans dat de vormcrisis hem niet in de koude kleren ging zitten.

Mede dankzij een uitstekend plan wist FC Utrecht woensdag verrassend te winnen van NEC in De Goffert. Ángel Álarcon, Gjivai Zechiël en Yoann Cathline wezen de ploeg van Jans de weg bij de nummer drie van de Eredivisie. De zege geeft de Domstedelingen eindelijk weer wat rust, nadat ze al negen competitieduels op rij niet meer wisten te winnen en de degradatiestreep zelfs dichterbij kwam.

“Dat gevoel van winnen… Supporters en spelers hebben dat al enorm, maar als trainer ben je overal eindverantwoordelijk voor. Je moet je altijd sterk houden en uitstralen dat je er weer geloof in hebt en naar de overwinning toewerkt, maar dat duurde best wel lang”, begint de afscheidnemende oefenmeester voor de interviewcamera.

Jans: 'Thuis denk je daar veel over'

FC Utrecht won op 12 december voor het laatst een officieel duel, toen het met 0-2 te sterk was voor Keuken Kampioen Divisie-club TOP Oss. Vóór dat duel moesten Jans en co zes wedstrijden wachten op een zege, daarna acht. Er was dus wel degelijk sprake van onrust in De Galgenwaard. “Ik hou me dan wel groot, en dat is ook niet gespeeld, maar thuis zit je heel vaak wel te denken, denken, denken”, is Jans eerlijk.

“Je denkt: hoe kom je eruit? En ja, dat duurde eigenlijk veel te lang. Maar dan is vandaag extra lekker.” In januari kondigde Jans zijn voetbalpensioen aan, waarna Utrecht nog altijd niet uit de dip kwam. “Ik weet niet of het ermee te maken had, maar vanaf dat moment waren de resultaten niet top. Dus ik ben wel blij dat we eindelijk een overwinning hebben geboekt. Je wilt niet met alleen maar nederlagen, en af en toe een puntje, afscheid nemen.”

