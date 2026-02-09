Live voetbal

Analisten schrikken van FC Utrecht: 'Slechtste ploeg van de Eredivisie'

NOS Studio Voetbal
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
9 februari 2026, 07:25

FC Utrecht speelt het slechtste voetbal van alle clubs uit de Eredivisie. Dat stelt analist Arno Vermeulen van de NOS zondagavond in het programma Studio Voetbal.

Vermeulen was samen met Wim Kieft en Pierre van Hooijdonk aanwezig om de wedstrijden uit de Eredivisie te duiden in het praatprogramma. Het drietal was enorm geschrokken van het niveau bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1).

"Het was echt abominabel slecht", begint Wm Kieft. "Er is nogal wat aan de hand bij Feyenoord en FC Utrecht. Het is echt schrikbarend, dat FC Utrecht. Het is helemaal weg daar. We hadden het vier maanden geleden nog over Ron Jans die misschien wel naar Ajax zou moeten gaan. Zo snel kan het veranderen.

Artikel gaat verder onder video

"Het gekke is dat FC Utrecht gewoon het slechtste voetbal van de hele Eredivisie speelt", haakt Arno Vermeulen in. "Als je naar Excelsior of naar Telstar kijkt, dan zit daar veel meer voetbal in dan op dit moment bij FC Utrecht. Dat is een hele rare wisseling ten opzichte van vorig jaar, toen het gewoon goed ging."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oussama Targhalline en Luciano Valente

Worstelend Feyenoord pakt drie punten in Utrecht, maar loopt twee schorsingen op

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 8
Fred Grim met op de achtergrond het Ajax-logo en de Johan Cruijff ArenA

Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax tegen AZ

  • Gisteren, 09:20
  • Gisteren, 09:20
  • 7
Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

  • za 7 februari, 23:10
  • 7 feb. 23:10
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
PEC
22
-14
26
12
Heerenveen
21
-4
25
13
Utrecht
21
2
24
14
Go Ahead
21
-3
23
15
Volendam
22
-13
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel