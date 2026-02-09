FC Utrecht speelt het slechtste voetbal van alle clubs uit de Eredivisie. Dat stelt analist Arno Vermeulen van de NOS zondagavond in het programma Studio Voetbal.

Vermeulen was samen met Wim Kieft en Pierre van Hooijdonk aanwezig om de wedstrijden uit de Eredivisie te duiden in het praatprogramma. Het drietal was enorm geschrokken van het niveau bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1).

"Het was echt abominabel slecht", begint Wm Kieft. "Er is nogal wat aan de hand bij Feyenoord en FC Utrecht. Het is echt schrikbarend, dat FC Utrecht. Het is helemaal weg daar. We hadden het vier maanden geleden nog over Ron Jans die misschien wel naar Ajax zou moeten gaan. Zo snel kan het veranderen.

"Het gekke is dat FC Utrecht gewoon het slechtste voetbal van de hele Eredivisie speelt", haakt Arno Vermeulen in. "Als je naar Excelsior of naar Telstar kijkt, dan zit daar veel meer voetbal in dan op dit moment bij FC Utrecht. Dat is een hele rare wisseling ten opzichte van vorig jaar, toen het gewoon goed ging."