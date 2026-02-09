Live voetbal

Kenneth Perez stoort zich aan mentaliteit van 'erbarmelijk' Ajax

Kenneth Perez heeft zich gestoord aan de mentaliteit van Ajax. Dat vertelt de analist van ESPN in het wekelijkse praatprogramma Dit was het Weekend.

"Te veel spelers bij Ajax denken: komt wel goed. Het komt heel vaak niet goed", zegt Perez. Hij doelt daarmee op de resultaten in de laatste paar wedstrijden, waarin Ajax regelmatig een (ruime) voorsprong uit handen gaf. Het gebeurde tegen Go Ahead Eagles en Telstar. Zondag tegen AZ niet, maar Ajax speelde net als in eerdere wedstrijden een dramatische tweede helft.

“Het was wel terecht dat ze een punt overhielden, maar dat is vooral op basis van de eerste helft. Het niveau is zo erbarmelijk”, oordeelt Perez. “Ajax heeft zichzelf zo vaak niet beloond.”

Marciano Vink vond dat Ajax prima begon aan de wedstrijd: “AZ was in de eerste helft heel erg matig en Ajax profiteerde daarvan tot de zestien. Daarna leek het wel alsof ze niet wilden scoren. Ik vond Ajax best goed spelen in de eerste helft, maar dan moet je het wel gaan verzilveren.”

dilima1966
3.183 Reacties
973 Dagen lid
16.293 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed gedacht van Kenneth Perez gemakts zucht het is een helft goed daarna voetballen ze als aardappelen zakken en de zwakste verdediging er gewoon iedere keer weer neer zetten

CG
3.113 Reacties
930 Dagen lid
13.675 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als hij problemen heeft dan moet hij niet naar het (goede) voetbal van Ajax kijken. Hahahaha!!!

