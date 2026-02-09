Live voetbal

Paul Simonis in gesprek met Anderlecht, ook Van Bommel en Martens in beeld

Technisch directeur Wolfsburg spreekt steun uit voor Simonis
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
9 februari 2026, 06:25

Paul Simonis is een serieuze kandidaat om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden. Dat melden meerdere media, waaronder Voetbal International. Simonis heeft al gesprekken gevoerd met de bestuurders van de Belgische club.

De nummer vier van de Jupiler Pro League ontsloeg onlangs hoofdtrainer Besnik Hasi. Dat had te maken met de teleurstellende resultaten van de paars-witten in de Belgische competitie. Hasi zou zo maar eens opgevolgd kunnen worden door een Nederlander. Simonis staat er goed op, maar ook Mark van Bommel is in beeld.

De clubleiding van Anderlecht heeft in ieder geval al een eerste gesprek met Simonis achter de rug. Volgens Voetbal International is dat van beide kanten dusdanig goed bevallen, dat er een tweede gesprek is gepland.

Naast Simonis wordt in België ook de naam van Van Bommel en voormalig AZ-trainer Maarten Martens in verband gebracht met de vacature bij Anderlecht. Hoe concreet die belangstelling is, is nog onduidelijk.

Eerder dit seizoen ging er al een Nederlandse trainer aan de slag in België. Joseph Oosting stapte na zijn ontslag bij FC Twente in bij Royal Antwerp.

