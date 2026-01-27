De manier waarop Wout Weghorst zaterdagavond tegen FC Volendam (2-0) werd ontvangen door de Johan Cruijff Arena na zijn rentree, zegt volgens Johan Derksen alles over de huidige situatie bij Ajax. Bij Vandaag Inside is men eveneens niet te spreken over de collega-spits van Weghorst, Kasper Dolberg.
Weghorst keerde zaterdagavond, na een lange enkelblessure, terug bij Ajax. De boomlange spits viel een kwartier voor tijd in, iets wat met luid gejuich werd ontvangen door de supporters in de Johan Cruijff Arena. “Wat alles over Ajax zegt, is dat Weghorst, die eigenlijk nooit een Ajax-shirt had mogen dragen, erin kwam en met luid gejuich werd ontvangen. Dat geeft de huidige situatie weer”, oordeelt Derksen genadeloos.
Valentijn Driessen richt vervolgens de pijlen op de collega van Weghorst, Dolberg. Volgens de journalist werd de Deen gepresenteerd als ‘wereldspeler’, maar bakt hij er in de praktijk niet veel van. “Hij maakt geen goal. Fred Grim zei dat hij ‘heel tevreden’ over hem is. Waar ben je dan tevreden over?”, zegt Driessen. “Hij doet al jaren niks”, vult Derksen aan.
René van der Gijp begrijpt ook niets van de komst van Dolberg naar Ajax. “Die moest gewoon weg bij Anderlecht, hoor. Hij verdiende veel en speelde op zijn tijd een aardige wedstrijd, maar hij was zo wisselvallig als wat. Bij Anderlecht waren ze ook klaar met hem. En ze hebben er nog tien miljoen euro voor betaald”, zegt de goedlachse analist.
Kritiek die er is gaat naar mijn mening meer over zijn voorkomen en zijn gedrag. Die kritiek wordt naar mijn mening zeer onterecht doorgetrokken naar zijn voetbal prestaties. Vorig jaar in 24 wedstrijden 10 doelpunten en 4 assists? Echt helemaal niet slecht in een gewoon slecht draaiend Ajax. Daarnaast werd Tadic geprezen over zijn inzet en wordt Weghorst er belachelijk mee gemaakt. Ook dit seizoen 6 doelpunten. Als je Dolberg koopt voor 10 miljoen en zijn invloed ziet in het elftal denk ik dat je meer hebt aan Weghorst.
