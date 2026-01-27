Live voetbal

'Wout Weghorst had eigenlijk nooit het Ajax-shirt mogen dragen'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 januari 2026, 09:06

De manier waarop Wout Weghorst zaterdagavond tegen FC Volendam (2-0) werd ontvangen door de Johan Cruijff Arena na zijn rentree, zegt volgens Johan Derksen alles over de huidige situatie bij Ajax. Bij Vandaag Inside is men eveneens niet te spreken over de collega-spits van Weghorst, Kasper Dolberg.

Weghorst keerde zaterdagavond, na een lange enkelblessure, terug bij Ajax. De boomlange spits viel een kwartier voor tijd in, iets wat met luid gejuich werd ontvangen door de supporters in de Johan Cruijff Arena. “Wat alles over Ajax zegt, is dat Weghorst, die eigenlijk nooit een Ajax-shirt had mogen dragen, erin kwam en met luid gejuich werd ontvangen. Dat geeft de huidige situatie weer”, oordeelt Derksen genadeloos.

Forse kritiek op Dolberg: ‘Ze waren helemaal klaar met hem’

Valentijn Driessen richt vervolgens de pijlen op de collega van Weghorst, Dolberg. Volgens de journalist werd de Deen gepresenteerd als ‘wereldspeler’, maar bakt hij er in de praktijk niet veel van. “Hij maakt geen goal. Fred Grim zei dat hij ‘heel tevreden’ over hem is. Waar ben je dan tevreden over?”, zegt Driessen. “Hij doet al jaren niks”, vult Derksen aan.

René van der Gijp begrijpt ook niets van de komst van Dolberg naar Ajax. “Die moest gewoon weg bij Anderlecht, hoor. Hij verdiende veel en speelde op zijn tijd een aardige wedstrijd, maar hij was zo wisselvallig als wat. Bij Anderlecht waren ze ook klaar met hem. En ze hebben er nog tien miljoen euro voor betaald”, zegt de goedlachse analist.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.109 Reacties
960 Dagen lid
16.174 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax had beter die jongen van san Paulo kunnen halen die was wel een score speler geweest voor ajax. . Juan dos Santos

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.045 Reacties
1.218 Dagen lid
5.554 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kritiek die er is gaat naar mijn mening meer over zijn voorkomen en zijn gedrag. Die kritiek wordt naar mijn mening zeer onterecht doorgetrokken naar zijn voetbal prestaties. Vorig jaar in 24 wedstrijden 10 doelpunten en 4 assists? Echt helemaal niet slecht in een gewoon slecht draaiend Ajax. Daarnaast werd Tadic geprezen over zijn inzet en wordt Weghorst er belachelijk mee gemaakt. Ook dit seizoen 6 doelpunten. Als je Dolberg koopt voor 10 miljoen en zijn invloed ziet in het elftal denk ik dat je meer hebt aan Weghorst.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

