gaat tegen Feyenoord meerdere doelpunten maken. Althans, dat is de verwachting van Henk Spaan. De columnist heeft geen hoge dunk van de Rotterdamse verdediging, zo stelt hij in Spaan geeft punten in Het Parool.

Ajax en Feyenoord staan zondagmiddag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Bij de Amsterdammers zal Dolberg naar alle waarschijnlijkheid in de basis beginnen, aangezien Wout Weghorst met een blessure kampt. De Deen keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar hij wist pas twee keer het net te vinden. Na een treffer in de thuisnederlaag tegen Excelsior (1-2) zorgde hij op fraaie wijze voor de 1-1 bij Qarabag (2-4).

Artikel gaat verder onder video

Volgens Spaan valt Dolberg niet te vergelijken met andere spelers. “Is hij een Van Nistelrooij, een Van Persie, een Inzaghi? Geen van drieën”, stelt de schrijver. “Zijn doelpunten zijn zelden intikkers, maar geef hem de ruimte op de rand van de zestien en hij schiet de bal met gemak binnen.” Spaan vindt dat Dolberg het idee geeft met een warming-up bezig te zijn. “Maar die bal is voor een keeper nauwelijks zichtbaar, zo hard vertrekt hij van de ontspannen wreef. Wat kan die man schieten.”

Hoewel Dolberg sinds zijn rentree nog nauwelijks scoorde, verwacht Spaan dat daar tegen de aartsrivaal verandering in kan komen. “Als de verdedigers van Feyenoord zo slecht spelen als in het laatste kwartier tegen Steaua, gaat bij Dolberg de ketchupfles open.” De Rotterdammers stonden vlak na rust met 1-3 voor bij FCSB, maar mede door zwak optreden van de verdediging in de slotfase ging Feyenoord met een 4-3 nederlaag huiswaarts.