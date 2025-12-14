Live voetbal

Spaan: ‘Ketchupfles Dolberg gaat open tegen Feyenoord’

Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
14 december 2025, 06:55

Kasper Dolberg gaat tegen Feyenoord meerdere doelpunten maken. Althans, dat is de verwachting van Henk Spaan. De columnist heeft geen hoge dunk van de Rotterdamse verdediging, zo stelt hij in Spaan geeft punten in Het Parool.

Ajax en Feyenoord staan zondagmiddag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Bij de Amsterdammers zal Dolberg naar alle waarschijnlijkheid in de basis beginnen, aangezien Wout Weghorst met een blessure kampt. De Deen keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar hij wist pas twee keer het net te vinden. Na een treffer in de thuisnederlaag tegen Excelsior (1-2) zorgde hij op fraaie wijze voor de 1-1 bij Qarabag (2-4).

Artikel gaat verder onder video

Volgens Spaan valt Dolberg niet te vergelijken met andere spelers. “Is hij een Van Nistelrooij, een Van Persie, een Inzaghi? Geen van drieën”, stelt de schrijver. “Zijn doelpunten zijn zelden intikkers, maar geef hem de ruimte op de rand van de zestien en hij schiet de bal met gemak binnen.” Spaan vindt dat Dolberg het idee geeft met een warming-up bezig te zijn. “Maar die bal is voor een keeper nauwelijks zichtbaar, zo hard vertrekt hij van de ontspannen wreef. Wat kan die man schieten.”

Hoewel Dolberg sinds zijn rentree nog nauwelijks scoorde, verwacht Spaan dat daar tegen de aartsrivaal verandering in kan komen. “Als de verdedigers van Feyenoord zo slecht spelen als in het laatste kwartier tegen Steaua, gaat bij Dolberg de ketchupfles open.” De Rotterdammers stonden vlak na rust met 1-3 voor bij FCSB, maar mede door zwak optreden van de verdediging in de slotfase ging Feyenoord met een 4-3 nederlaag huiswaarts.

➡️ Meer nieuws over De Klassieker

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
4 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.025 Reacties
1.174 Dagen lid
5.503 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens Spaan valt Dolberg niet te vergelijken met andere spelers. “Is hij een Van Nistelrooij, een Van Persie, een Inzaghi? Geen van drieën” Inderdaad niet te vergelijken. Dolberg is namelijk maar een middelmatige spits.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.025 Reacties
1.174 Dagen lid
5.503 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens Spaan valt Dolberg niet te vergelijken met andere spelers. “Is hij een Van Nistelrooij, een Van Persie, een Inzaghi? Geen van drieën” Inderdaad niet te vergelijken. Dolberg is namelijk maar een middelmatige spits.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
14:30
Feyenoord
3,00
4,00
2,25
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
1
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
16
14
28
4
Ajax
15
8
26
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel