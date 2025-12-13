Nieuwe opsteker voor Slot bij Liverpool, maar gemengde gevoelens voor Salah

Opnieuw een welkome opsteker voor Arne Slot. Dankzij twee doelpunten van won Liverpool zaterdag met 2-0 van Brighton & Hove Albion in de Premier League. Liverpool kwam af en toe goed weg door missers van Brighton en staat nu op de zesde plek. maakte als invaller zijn rentree na zijn ruzie met Slot.

Liverpool schoot uit de startblokken en had al na 50 seconden reden tot juichen. Joe Gomez kopte de bal slim door in het strafschopgebied, waar Ekitike scherp reageerde en koelbloedig afrondde langs Bart Verbruggen: 1-0. Het was de snelste competitietreffer van het seizoen.

Liverpool bleef daarna de bovenliggende partij. De veelbesproken Mohamed Salah, die al na 25 minuten inviel door een blessure van Gomez, zorgde bijvoorbeeld voor dreiging. Brighton beet zich gaandeweg wat meer vast in de wedstrijd en kreeg via Minteh en Diego Gomez aardige mogelijkheden, maar Alisson toonde zijn klasse met een cruciale redding na een schot van Gomez. Ook Ibrahima Konaté voorkwam meerdere keren erger met belangrijke onderscheppingen.

Na rust voerde Brighton de druk op en kreeg het via Gruda en opnieuw Gomez kansen op de gelijkmaker. Die bleven echter onbenut en dat brak de bezoekers uiteindelijk op. Na een uur spelen sloeg Liverpool opnieuw toe. Na een hoekschop van Salah dook Ekitike bij de tweede paal volledig vrij op en kopte hij de bal via een smalle opening binnen: 2-0.

Salah schrijft geschiedenis

Met zijn assist schreef Salah geschiedenis. Hij was voor de 280ste keer betrokken bij een doelpunt in de Premier League en passeerde daarmee Frank Lampard (279). Alleen Wayne Rooney (311) en Alan Shearer (324) waren bij meer goals betrokken. Van zijn 280 doelpuntenbijdrages waren er 277 in het shirt van Liverpool (de andere 3 waren namens Chelsea). Daarmee is Salah de speler met de meeste doelpuntenbijdrages voor één Premier League-club. Dat record neemt hij over van Rooney.

Brighton probeerde te reageren met wissels, waaronder de entree van Kaoru Mitoma. De Japanse buitenspeler zorgde direct voor gevaar en dwong Alisson tot een knappe redding, maar verder hield Liverpool controle. In de blessuretijd liet Salah nog een forse kans liggen om zelf te scoren - hij schoot van dichtbij over - en gaf de aanvaller een te diepe pass toen Liverpool in een drie-tegen-een-situatie op jacht was naar de 3-0. De teleurstelling bij Salah over zijn mislukte acties was goed merkbaar.