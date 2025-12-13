Live voetbal 17

Slot laat Salah al na 25 minuten invallen bij Liverpool

Liverpool-speler Mohamed Salah
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 december 2025, 16:29

Mohamed Salah is al vroeg ingevallen in de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Brighton & Hove Albion. De aanvaller kwam na 25 minuten binnen de lijnen door een blessure bij Joe Gomez.

Salah keerde tegen Brighton terug in de wedstrijdselectie, nadat hij midweeks ontbrak tegen Internazionale als gevolg van een ruzie met trainer Arne Slot. Net als in de vorige drie Premier League-wedstrijden begon Salah op de bank, maar door een blessure van verdediger Joe Gomez was hij al snel nodig.

De plek achterin van Gomez, de rechtsbackpositie, werd ingenomen door Dominik Szoboszlai, die op zijn beurt als rechtsbuiten werd afgelost door Salah. Hoe reageerde Anfield op de entree van de Egyptenaar? "Gemengde reacties. Het overgrote deel is positief, maar nog wel wat gefluit her en der voor de grote superster", zag de commentator van Viaplay.

Liverpool stond op het moment van de wissel met 1-0 voor. Hugo Ekitike opende al in de eerste minuut de score voor the Reds. Het duel begon zaterdag om 16.00 uur.

Liverpool - Brighton

Liverpool
16:00
Brighton & Hove Albion
Vandaag om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

