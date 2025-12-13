is al vroeg ingevallen in de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Brighton & Hove Albion. De aanvaller kwam na 25 minuten binnen de lijnen door een blessure bij Joe Gomez.

Salah keerde tegen Brighton terug in de wedstrijdselectie, nadat hij midweeks ontbrak tegen Internazionale als gevolg van een ruzie met trainer Arne Slot. Net als in de vorige drie Premier League-wedstrijden begon Salah op de bank, maar door een blessure van verdediger Joe Gomez was hij al snel nodig.

Artikel gaat verder onder video

De plek achterin van Gomez, de rechtsbackpositie, werd ingenomen door Dominik Szoboszlai, die op zijn beurt als rechtsbuiten werd afgelost door Salah. Hoe reageerde Anfield op de entree van de Egyptenaar? "Gemengde reacties. Het overgrote deel is positief, maar nog wel wat gefluit her en der voor de grote superster", zag de commentator van Viaplay.

Liverpool stond op het moment van de wissel met 1-0 voor. Hugo Ekitike opende al in de eerste minuut de score voor the Reds. Het duel begon zaterdag om 16.00 uur.