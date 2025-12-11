Een pijnlijk interview van donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel van Feyenoord op bezoek bij het Roemeense FSCB. In de studio van Ziggo Sport wordt met verbazing gereageerd op het onsamenhangende gesprek van de Algerijnse aanvaller met verslaggeefster Hélène Hendriks.

Hadj Moussa spreekt voorafgaand aan de aftrap met Hendriks over de zesde wedstrijd van Feyenoord in de competitiefase. De Rotterdammers staan er ronduit slecht voor met slechts drie behaalde punten uit de eerste vijf duels en dus vraagt Hendriks aan Hadj Moussa ‘of er extra druk is’. Het antwoord van de gelegenheidsaanvoerder van Feyenoord, bij afwezigheid van de geblesseerde Sem Steijn, luidt als volgt: “Nee. Het gaat er gewoon om hoe we gaan spelen. We weten dat de drie punten vandaag belangrijk zijn, dus we gaan alles doen voor de drie punten.”

Hendriks vraagt Hadj Moussa vervolgens ‘hoe hij de speelstijl van de tegenstander ziet’. De rechtsbuiten reageert in eerste instantie kort: “We weten alles over hen.”

Hendriks wil dan weten ‘wat het belangrijkste is’. Hadj Moussa’s antwoord luidt: “Nee, het gaat erom hoe wij spelen. Het gaat om ons.”

“Wat voor gevaren verwacht je?”, vraagt Hendriks dan.

Hadj Moussa: “Ze gaan er alles aan doen in hun eigen stadion, na wat slechte resultaten. Dus we gaan voorzichtig zijn en ons spel spelen.”

Hendriks: “Laatste vraag: waar liggen de grootste kansen vandaag?”

Hadj Moussa: “De grootste kansen vandaag? Het gaat gewoon om ons. We gaan er alles aan doen. We hebben de drie punten nodig en hopen op een goed resultaat.”

Studio van Ziggo Sport verbaasd door interview van Anis Hadj Moussa

In de studio van Ziggo Sport worden vervolgens vraagtekens geplaatst bij het interview van Hadj Moussa. “Hij heeft de wedstrijdbespreking niet helemaal goed meegekregen”, zegt Jan van Halst eerst gekscherend.

Collega-analist Kees van Wonderen: “Dit is wel pijnlijk. Normaal weet je uit de wedstrijdbespreking waar de kansen liggen en waarvoor je moet oppassen. Maar dat is niet een vertaling hiervan.”

Presentator Wytse van der Goot suggereert dat Hadj Moussa de Engelse taal simpelweg onvoldoende machtig is: “Het zit hem waarschijnlijk ook in het vertalen, toch? Hij is Franstalig en moet het naar het Engels vertalen. Misschien heeft hij het wel begrepen, maar is hij de taal onvoldoende machtig.”

Van Wonderen: “Ik hoop dat dat het is, want anders moet je hier wel om lachen.”

Van Halst vindt het tot slot onbegrijpelijk dat Robin van Persie Hadj Moussa heeft aangewezen als tweede aanvoerder van Feyenoord: “Het is altijd interessant: wat maakt dat een trainer hem aanvoerder maakt? Het zijn natuurlijke sowieso rare keuzes van Van Persie geweest. Het is wel bijzonder dat hij tweede aanvoerder is.”