Valentijn Driessen is het roerend eens met Willem van Hanegem inzake Quinten Timber. De oud-topvoetballer benoemde in zijn column dat het contract van Justin Bijlow ook afloopt, maar dat je daar niemand over hoort. Verder richt Driessen zijn pijlen op trainer Robin van Persie, die hij hypocriet noemt.
Timber beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en gesprekken over de verlenging hiervan hebben nog niets uitgehaald. De supporters van Feyenoord vinden het ondertussen wel welletjes en zijn van mening dat de 24-jarige middenvelder zijn toekomstplannen bekend moet maken. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”
In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de stelling 'Quinten Timber moet uitsluitsel geven over zijn toekomst' op tafel gegooid, waarna Verweij met een duidelijke reactie komt. "Maar er is toch uitsluitsel?", aldus de journalist. "Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen. Dan weet je toch precies wat er gaat gebeuren.
Driessen is het oneens met de stelling en richt zijn pijlen vervolgens op Van Persie. De oefenmeester van Feyenoord stelde namelijk dat de pers voor duidelijkheid bij Timber moet zijn en dat hij dat ook heeft duidelijk gemaakt aan de middenvelder. "Van Persie moet niets zeggen, want hij heeft jarenlang niet met de media gesproken bij het Nederlands elftal. Dat is hypocriet", heelt hij de uitspraken van Van Persie. "Wat dat betreft heeft hij niet het recht om dat te zeggen."
Vervolgens haalt Driessen de column van Van Hanegem in het Algemeen Dagblad aan. "Hij zei het al terecht in zijn column: Bijlow zijn contract loopt ook af. Daar hoor je niemand over. Dat is natuurlijk terecht, dat je daar niemand over hoort maar dat is bij Timber hetzelfde. Het heeft natuurlijk alles te maken met marktwaarde", besluit Driessen.
De volgende die wat te melden heeft over het gedrag van van Persie. Je kunt je met de beste wil van de wereld niet meer aan de indruk onttrekken dat van Persie een eigengereide man is die mensen tegen zich in het harnas jaagt. De afgelopen maanden hebben we vrijwel geen postieve opmerkingen over die man gehoord. Dit is structureel en ik vrees op lange termijn schadelijk voor de club.
@Olaf: ik neem Driessen in elk geval serieuzer dan jou, haha. Buiten dat is het erg opvallend hoeveel berichten er de afgelopen 3 / 4 maanden voorbij zijn gekomen met allerlei gedoe rondom de persoon van Persie. Dat kan geen toeval meer zijn. Dat is althans mijn mening erover. Wat we ook hebben gezien is veel kritiek en commentaar over het functioneren van Heitinga bij Ajax, maar er was niets bij over zijn gedrag of ruzie met mensen in zijn omgeving. Dat is hier overduidelijk wél het geval. Ik trek daar conclusies uit.
Dan weet Bijlow ook gelijk waar hij aan toe is. Kind van de club wordt geen vaart achter gezet om zijn contract te verlengen Feyenoord verlengt veel liever met Timber. Dus Bijlow ook lekker opzoek naar een andere club, want bij feyenoord zit je op een zijspoor met aflopend contract
ik heb het eerder ook geschreven. Timber is een voorbeeldige prof. Hij heeft een contract, doet nog steeds zijn uiterste best (helaas.haha) en aan het eind van het contract ziet hij wel. Hij neemt een risico, want hij kan geblesseerd raken dan heeft hij niets. Persue begon met het afnemen van de band, maar kiest er wel voor om hem, puur omdat hij goed speelt, toch gewoon op te stellen. Twente werd vkrig jaar door Smal genaaid en ging gratis naar Feyenoord Dit jaar laat Twente zich niet meer naaien en stelt die jongen die niet wil bijtekenen niet meer op. Persie moet dat ook durven
