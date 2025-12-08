Valentijn Driessen is het roerend eens met Willem van Hanegem inzake . De oud-topvoetballer benoemde in zijn column dat het contract van Justin Bijlow ook afloopt, maar dat je daar niemand over hoort. Verder richt Driessen zijn pijlen op trainer Robin van Persie, die hij hypocriet noemt.

Timber beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en gesprekken over de verlenging hiervan hebben nog niets uitgehaald. De supporters van Feyenoord vinden het ondertussen wel welletjes en zijn van mening dat de 24-jarige middenvelder zijn toekomstplannen bekend moet maken. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC stond de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de stelling 'Quinten Timber moet uitsluitsel geven over zijn toekomst' op tafel gegooid, waarna Verweij met een duidelijke reactie komt. "Maar er is toch uitsluitsel?", aldus de journalist. "Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen. Dan weet je toch precies wat er gaat gebeuren.

Driessen is het oneens met de stelling en richt zijn pijlen vervolgens op Van Persie. De oefenmeester van Feyenoord stelde namelijk dat de pers voor duidelijkheid bij Timber moet zijn en dat hij dat ook heeft duidelijk gemaakt aan de middenvelder. "Van Persie moet niets zeggen, want hij heeft jarenlang niet met de media gesproken bij het Nederlands elftal. Dat is hypocriet", heelt hij de uitspraken van Van Persie. "Wat dat betreft heeft hij niet het recht om dat te zeggen."

Vervolgens haalt Driessen de column van Van Hanegem in het Algemeen Dagblad aan. "Hij zei het al terecht in zijn column: Bijlow zijn contract loopt ook af. Daar hoor je niemand over. Dat is natuurlijk terecht, dat je daar niemand over hoort maar dat is bij Timber hetzelfde. Het heeft natuurlijk alles te maken met marktwaarde", besluit Driessen.