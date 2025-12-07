Live voetbal 6

Feyenoord schorst nieuwe medewerker (30) die verdacht wordt van vuurwerkaanval op ME

Politie bij De Kuip
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 december 2025, 20:03

Feyenoord heeft een nieuwe clubmedewerker (30) geschorst naar aanleiding van vragen van het Algemeen Dagblad. De man, die sinds afgelopen maandag als supporters liaison officer (SLO) aan het werk was voor de club, blijkt verdachte te zijn in een ernstige geweldzaak.

Afgelopen maandag vond in Rotterdam een rechtszaak plaats tegen acht personen die worden verdacht van het plegen van ernstig geweld richting de ME, drie jaar geleden tijdens de jaarwisseling. Medewerkers van de Mobiele Eenheid werden destijds in 's Gravendeel in een hinderlaag gelokt en daarna bekogeld met onder meer vuurwerkbommen, schrijft het AD.

Artikel gaat verder onder video

Eén van de acht verdachten is volgens de krant 'al jaren een bekend gezicht binnen de fanatieke aanhang' van Feyenoord. De dertigjarige man is recent bij Feyenoord aan de slag gegaan als SLO en vormt in die functie 'een schakel tussen club en supporters'. Tegen hem is in de geweldszaak vijftien maanden celstraf geëist.

Een woordvoerder van Feyenoord laat aan de krant weten dat de club niet bekend was met de verdenking richting de nieuwe medewerker. De club heeft de man daarom vrijdag per direct geschorst en laat weten dat hij alleen bij volledige vrijspraak én als er uit nader onderzoek geen andere feiten boven tafel komen waar de club onoverkomelijke bezwaren tegen heeft in de toekomst mogelijk weer aan de slag kan.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Feyenoord - PEC Zwolle

Teruglezen: zo won Feyenoord met 6-1 van PEC Zwolle

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Ayase Ueda viert een van zijn goals bij Feyenoord - PEC Zwolle

Feyenoord geeft PEC een pak slaag, ontketende Ueda maakt er vier

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Quinten Timber

Feyenoord-fans eisen met spandoek voor aftrap duidelijkheid van Quinten Timber

  • Gisteren, 21:36
  • Gisteren, 21:36
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
329 Reacties
20 Dagen lid
833 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ja nee klopt, bij Feyenoord hebben ze het allemaal dik voor mekaar hoor! We hangen nog een netje op.

FrankdeG
203 Reacties
21 Dagen lid
491 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Schandalig dit! Dat een medewerker van feijenoord verdachte is in een ernstige geweldzaak is zeer verontrustend. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Waarom neemt feijenoord zo'n iemand aan? BOOS heeft eerder aangetoond dat de lijntjes van supportersgroepen ongezond ver doorlopen. Is dit een gevolg hiervan? Wel een enorm slappe reactie van feijenoord om de medewerker te schorsen. Ontslag, en dit moet op het allerhoogste niveau veroordeeld worden. Nu lijkt het er op dat de hand boven het hoofd van de medewerker gehouden wordt. Dit is een zeer zorgwekkende situatie! Geweld (en zeker ernstig geweld) is nooit de oplossing! Hier moet je altijd als club heel en heel ver afstand van nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
329 Reacties
20 Dagen lid
833 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ja nee klopt, bij Feyenoord hebben ze het allemaal dik voor mekaar hoor! We hangen nog een netje op.

FrankdeG
203 Reacties
21 Dagen lid
491 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Schandalig dit! Dat een medewerker van feijenoord verdachte is in een ernstige geweldzaak is zeer verontrustend. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Waarom neemt feijenoord zo'n iemand aan? BOOS heeft eerder aangetoond dat de lijntjes van supportersgroepen ongezond ver doorlopen. Is dit een gevolg hiervan? Wel een enorm slappe reactie van feijenoord om de medewerker te schorsen. Ontslag, en dit moet op het allerhoogste niveau veroordeeld worden. Nu lijkt het er op dat de hand boven het hoofd van de medewerker gehouden wordt. Dit is een zeer zorgwekkende situatie! Geweld (en zeker ernstig geweld) is nooit de oplossing! Hier moet je altijd als club heel en heel ver afstand van nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel