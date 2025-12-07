Feyenoord heeft een nieuwe clubmedewerker (30) geschorst naar aanleiding van vragen van het Algemeen Dagblad. De man, die sinds afgelopen maandag als supporters liaison officer (SLO) aan het werk was voor de club, blijkt verdachte te zijn in een ernstige geweldzaak.
Afgelopen maandag vond in Rotterdam een rechtszaak plaats tegen acht personen die worden verdacht van het plegen van ernstig geweld richting de ME, drie jaar geleden tijdens de jaarwisseling. Medewerkers van de Mobiele Eenheid werden destijds in 's Gravendeel in een hinderlaag gelokt en daarna bekogeld met onder meer vuurwerkbommen, schrijft het AD.
Eén van de acht verdachten is volgens de krant 'al jaren een bekend gezicht binnen de fanatieke aanhang' van Feyenoord. De dertigjarige man is recent bij Feyenoord aan de slag gegaan als SLO en vormt in die functie 'een schakel tussen club en supporters'. Tegen hem is in de geweldszaak vijftien maanden celstraf geëist.
Een woordvoerder van Feyenoord laat aan de krant weten dat de club niet bekend was met de verdenking richting de nieuwe medewerker. De club heeft de man daarom vrijdag per direct geschorst en laat weten dat hij alleen bij volledige vrijspraak én als er uit nader onderzoek geen andere feiten boven tafel komen waar de club onoverkomelijke bezwaren tegen heeft in de toekomst mogelijk weer aan de slag kan.
Schandalig dit! Dat een medewerker van feijenoord verdachte is in een ernstige geweldzaak is zeer verontrustend. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Waarom neemt feijenoord zo'n iemand aan? BOOS heeft eerder aangetoond dat de lijntjes van supportersgroepen ongezond ver doorlopen. Is dit een gevolg hiervan? Wel een enorm slappe reactie van feijenoord om de medewerker te schorsen. Ontslag, en dit moet op het allerhoogste niveau veroordeeld worden. Nu lijkt het er op dat de hand boven het hoofd van de medewerker gehouden wordt. Dit is een zeer zorgwekkende situatie! Geweld (en zeker ernstig geweld) is nooit de oplossing! Hier moet je altijd als club heel en heel ver afstand van nemen.
